MEB 2023-2024 takvimi ile okullar ne zaman açılacak, yaz tatili hangi tarihte bitecek?
Okulların ne zaman açılacağı, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı. Haziran ayında yaz tatiline giren ve yeni öğretim yılı için hazırlıklarını tamamlamak isteyen milyonlarca öğrenci ve okulların ne zaman açılacağını sorguluyor. MEB 2023-2024 eğitim öğretim yılı takvimi ile okulların açılacağı tarih duyuruldu. İşte okulların açılacağı tarih...
Okulların açılış tarihi, Ağustos ayının gelişiyle birlikte araştırılmaya başlandı. Okulların 16 Haziran'da kapanmasının ardından öğrencilerin 3 aylık yaz tatili süreci başladı. Yaz tatilinin tadını çıkartan 19 milyon İlkokul, ortaokul ve lise öğrencisinin gözü okulların açılış tarihine çevrildi. Okulların açılacağı tarih Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı. İşte 2023-2024 MEB takvimine göre okulların açılacağı tarih...
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)'in 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı takviminin tarihlerine göre okullar, 11 Eylül 2023 Pazartesi günü başlayacak.
Yarıyıl tatili 19 Ocak 2024 Cuma günü, ikinci dönem ise 5 Şubat 2024 Pazartesi günü başlayacak.
Söz konusu eğitim yılı 14 Haziran 2024 Cuma günü sona erecek.
2023 YAZ TATİLİ NE KADAR SÜRECEK?
16 Haziran tarihinde sona eren eğitim-öğretim yılı; 11 Eylül'de başlayacak. Söz konusu tarihler göz önüne alındığında yaz tatili 84 gün sürmüş olacak.
Gün itibariyle (2 Ağustos) okulların açılmasına 40 gün kaldı.
2023-2024 MEB TAKVİMİ
1.dönem başlangıcı: 11 Eylül 2023
1.dönem ara tatili: 13-17 Kasım 2023
Yarıyıl tatili: 22 Ocak – 2 Şubat 2024
2.dönem başlangıcı: 5 Şubat 2024
2.dönem ara tatili: 8-12 Nisan 2024
Eğitim öğretim yılı kapanışı: 14 Haziran 2024