İzlanda'ya bağlı volkanik ada Surtsey 1963 yılında oluştu. Sadece birkaç bilim insanının girme izni olduğu Surtsey Adası, turistler için yasak bir bölge olmasıyla biliniyor
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İzlanda'nın güney kıyısından yaklaşık 32 kilometre uzaklıkta yer alan eşsiz ada Surtsey, 3 yıl süren devasa volkanik patlamalardan sonra, 1963 yılında oluştu.
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130 metre derinlikte okyanus tabanından başlayarak meydana gelen volkanik püskürmelerle meydana gelen Bu adanın ilgi çekici özelliği ise, adaya kimsenin girmesine izin verilmemesi.
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Sadece bilimsel amaçlar için kullanılan Surtsey'de bilim insanları, ekosistemin insan etkisi olmadan nasıl oluştuğunu anlamaya çalışıyor. Bu nedenle adaya girmek yasak.
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Öte yandan adaya giren bilim insanları da sıkı bir kontrolden geçiriliyor. Bilim insanlarının tek bir tohum ekmesine bile izin verilmiyor.
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Çünkü adanın oluştuğu ilk zamanlarda bilim insanları gizlice adaya domates tohumu ekmişti. Adada domatesler yetişmeye başlayınca işin aslı ortaya çıkmış ve araştırmaya gölge düşüreceğinden domatesler hemen ortadan kaldırılmıştı.
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İnsan müdahalesi olmayınca da adada yetişen ilk bitki yosun oldu.
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Fulmar ve guillemot isimli kuş türleri ise adada yaşayan ilk hayvanlardı.
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Yabancıların sadece hava taşıtlarıyla görebildiği Surtsey Adası şimdilerde bölgede sık sık görülen dalga ve rüzgâr erozyonu nedeniyle sürekli küçülüyor.
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DÜNYANIN EN KÜÇÜK ADASI
Dünyanın en küçük adası, Just Room Enough Island (Tek Odalık Ada) ABD'nin New York eyaletine bağlı Alexandria körfezinde yer alıyor.
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Minik ada, New York'un biraz dışındaki St. Lawrence nehri üzerine konumlanmış.
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306 metrekare genişliğindeki adada sadece bir ev ve bir ağaç bulunuyor.
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"Dünyanın yaşanabilir en küçük adası" 1950'li yıllarda satın alınarak özel mülk haline getirildi.
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Eskiden Hub Adası olarak bilinen özel ada, 1950'lerde bir tatil evi inşa etmek isteyen zengin Boyland ailesi tarafından satın alındı. Aile, şehirden kaçmak için adaya ufak bir ev inşa ettirdi. Ancak adanın bu kadar ilgi görmesinden sonra ailenin yalnız vakit geçirme hayalleri suya düştü tabii ki...
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Kanada'nın Ontario eyaletini birbirinden ayıran St. Lawrence nehri üzerinde ise 1,864 adacık yer alıyor.
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Bölgedeki kara parçalarının ada olarak nitelendirilebilmesi için bazı şartlar gerekiyor. Örneğin yıl boyunca su seviyesinin üzerinde kalması ve üzerinde ağaç yetişmesi gibi... Dünyanın en küçük adası da bu kriterleri karşılıyor.
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St. Lawrence üzerindeki adacıklar, ziyarete açık değil. Ancak turistler su üzerinden adaları görebilmek için tekne turlarına katılabiliyor.
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DÜNYANIN EN İLGİNÇ ADASI BLED!
Slovenya'nın başkenti Lubliyana'dan yaklaşık saatlik bir araba yolculuğuyla ulaşabileceğiniz Bled Gölü ve gölün ortasındaki Bled Adası, doğasıyla büyülüyor.
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Alp Dağları eteğinde yer alan doğa harikası Bled Gölü'nün ortasındaki bu ufacık ada, görenleri adeta mest ediyor.
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Temiz havası, yemyeşil dağ manzaralarıyla kendinizi rüyalar aleminde hissetmenize neden olan Bled Adası sayesinde Slovenya'ya aşık olmamak elde değil.
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Her açıdan farklı, eşsiz bir manzaraya sahip Bled Gölü, aslında Buzul Çağı'nda oluşmuş bir göl.
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Bu nedenle adada tarih öncesi zamana ait insan izleri bulunmuş. 745 yılında paganizimden Hıristiyanlığa geçiş yapan ada, kilisesi, 99 basamağı, ilginç inanışları ve rivayetleriyle ilgi çekiyor.
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Örneğin damadın gelini 99 basamak kucağında sessizce taşımasının, yeni çiftlere şans getireceğine dair bir inanış var. Ayrıca ziyaretçiler sıklıkla iyi şans dilemek için adada yer alan kilisenin zilini çalıyor. Tarihi 11.yüzyıla uzanan Slovenya'nın en eski kalesi olan Bled kalesinin efsanesi ise şöyle...
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16.yüzyılda kale, Hartman Kreigh adında bir adam tarafından katı bir şekilde yönetiliyormuş.
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Kreigh'in bir gün hiç iz bırakmadan kaybolmasının ardından karısı, bütün altın ve gümüşlerini bir araya getirerek, kocasının anısına, adadaki kilise için bir çan yaptırmış.
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Ancak çanı adaya taşırken çıkan fırtına, kayıkçılarla birlikte çanı da suyun derinliklerine yollamış. Bu talihsiz olayı duyan Papa, Bled için bir çan yaptırmış. Rivayete göre rüzgarlı gecelerde, sabaha doğru, suyun altından orijinal çanın sesi geliyormuş.
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Gerçekliği tartışılır ancak ilgi çektiği gerçek!
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150 BİN PET ŞİŞE KULLANARAK ADA İNŞA ETTİ
İngiliz müzisyen ve çevreci Richart Sowa, Meksika'nın Karayip sahili açıklarında, pet şişeleri kullanarak ilginç bir ada inşa etti.
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Spiral Island adını verdiği adada yapay kumsal, iki gölet ve hatta bir de güneş enerjisiyle çalışan şelale bulunuyor.
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2005 yılındaki ilk denemesinde kasırgalar yüzünden adayı yapamayan Sowa, ikinci denemesinde 7 yılını harcayarak adayı inşa eder.
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İşte Richard Sowa'nın 150.000 pet şişe kullanarak inşa ettiği o ada...
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26 YIL UĞRAŞTILAR, BAKIN NE İÇİN?
Hindistan'da 1991 yılında çorak bir araziyi satın alan Pamela Gale ve Anil Malhotra çifti, yıllar içinde büyük emek verdikleri araziyi kocaman bir yağmur ormanına çevirdi.
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Büyük bir özveriyle 26 yıl boyunca çalışan çiftin araziyi satın aldıklarındaki hali bu şekildeydi.
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Bir zamanlar pirinç, kahve, kakule gibi gıdaların yetiştiği bu bölge, zamanla bakıma terk edilerek çoraklaşmış, üzerinde bitkilerin yetişmediği bir hale gelmişti...
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Ardından ikili, çorak araziyi vahşi hayvanlarla birlikte yaşadıkları büyük bir orman haline getirmeyi başardı.
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Şimdi ise o çorak arazi yerini yeşil bir alana bıraktı.
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Gale ve Malhotra çifti sayesinde yeniden yeşertilen bölgede 60’dan fazla ağaç türü yer alıyor.
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Fillerden kaplanlara kadar birçok farklı canlı bu yeni, uçsuz bucaksız cennette özgürce dolaşabiliyor.
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Pamela, kadınların güçlenmesine ve çevrenin korunmasına katkı sağladığı için Hindistan Cumhurbaşkanı tarafından Nari Shakti Puraskar (Kadınların Gücü Ödülü) ile onurlandırılmış.
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Orman, 200'den fazla soyu tükenme tehlikesine girmiş canlıya ev sahipliği yapıyor...
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