        Olaigbe: Trabzonspor'a gelmek çok doğru bir karar oldu

        Olaigbe: Trabzonspor'a gelmek çok doğru bir karar oldu

        Trabzonspor'un yeni transferi Kazeem Olaigbe, kulübe gelmeden önce Felipe Augusto'nun kendisine olumlu bilgiler verdiğini belirterek, taraftarların ilgisinin kararında etkili olduğunu söyledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.08.2025 - 18:59 Güncelleme: 21.08.2025 - 18:59
        "Trabzonspor'a gelmek çok doğru bir karar oldu"
        Trabzonspor'un yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Kazeem Olaigbe, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basın mensuplarıyla bir araya gelerek soruları yanıtladı.

        Kulübün kendisine olan ilgilisini arkadaşı Felipe Augusto'dan duyduğunu belirten Olaigbe, "Sonrasında sosyal medyaya girdiğimde gerek takip istekleri gerek gelen mesajlarla bana olan ilgiyi gördüm. Felipe ile bu görüşmeyi yaptıktan sonra dedim ki; ‘Gerçekten çok olumlu bir yerdeyim.' Felipe, kulüp, şehir ve taraftarlar hakkında çok güzel şeyler söyledi. Bu da bir oyuncuyu en çok etkileyen faktörlerden bir tanesi oldu" ifadelerini kullandı.

        Sahadaki en güçlü yönünün hücum bölgesindeki birebir performansı olarak gösteren Olaigbe, "Topu aldığımda rakibimi geçip gol, asist veya paslarla takımıma katkı vermeyi hedefliyorum. Eksiklerim var ama antrenmanlarda yüzde yüzümü vererek geliştirmeye çalışıyorum" dedi.

        "ÇOK İYİ BİR HOCA OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

        Teknik Direktör Fatih Tekke ile iyi bir iletişim kurduğunu dile getiren genç oyuncu, "Hem saha içinde hem saha dışında ondan çok önemli şeyler öğreniyorum. Çok iyi bir hoca olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

        Gelecekten çok bugüne odaklandığını vurgulayan Olaigbe, "Şu an Trabzonspor'dayım ve buraya yüzde yüzümü vermek istiyorum. Geleceği konuşmaktan çok anı yaşamayı tercih ediyorum" sözlerini sarf etti.

        Türkiye Süper Lig'in agresif ve kaliteli bir lig olduğunu söyleyen oyuncu, "Bizim takımımız da çok kaliteli bir takım. Bu oyuncu grubuyla daha fazla sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.

        "TRABZONSPOR'A GELMEK BENİM ADIMA ÇOK DOĞRU BİR KARAR OLDU"

        Transfer kararından dolayı mutlu olduğunu kaydeden Olaigbe, "Trabzonspor'a gelmek benim adıma çok doğru bir karar oldu. Sağ ve sol kanatta oynayabiliyorum, önemli olan sahada yüzde yüzümü vermek" diye konuştu.

        Taraftarlardan gördüğü ilginin kendisini çok etkilediğini dile getiren Olaigbe, "Taraftarlarımızın karşılama anı inanılmaz bir duyguydu. Onlara karşılık verebilmek için sahada elimden geleni yapacağım" şeklinde konuştu.

        Türk mutfağından da övgüyle bahseden Nijeryalı futbolcu, "Yemekler harika. Türk yemeklerinin zaten iyi olduğunu biliyordum, buraya geldiğimde de hepsini çok sevdim" sözleriyle açıklamalarını tamamladı.

