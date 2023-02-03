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Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Adana Demirspor ile Fenerbahçe'nin beraberlikte biten mücadelesinde birçok olay yaşandı.

Tartışmalı hakem kararlarına sahne olan Adana Demirspor karşılaşması sonrası Fenerbahçe, Twitter hesabından çarpıcı bir paylaşımda bulundu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Ofsaytımsı ile başlayan süreç, 'elimsi' ile devam etti. Bu sezon bitecek ama böyle bitmeyecek!" ifadeleri kullanıldı.

İşte Fenerbahçe'nin o paylaşımı:

— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) February 2, 2023