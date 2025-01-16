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        Haberler Gündem Güncel Öldüren sahte içkiyi aldığı anlar kamerada! | Son dakika haberleri

        Öldüren sahte içkiyi aldığı anlar kamerada!

        İstanbul Fatih'te sahte içkiden ölen kişinin büfeden alışveriş yaptığı anların görüntüsü ortaya çıktı. Olayda büfeyi işleten iki kişi tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.01.2025 - 14:49 Güncelleme: 16.01.2025 - 14:49
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        Ölüm içkisini aldığı anlar kamerada!
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        Fatih'te sahte içki nedeniyle hayatını kaybeden kişinin, bir büfeden içki aldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Büfeyi işleten 2 şüpheli ise gözaltına alındıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        DHA'nın haberine göre sahte içkiyle zehirlenerek hayatı kaybeden kişinin, Nişanca Mahallesi'ndeki büfeden içkiyi aldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

        2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

        Görüntülerde, büfeye giren Yıldız Turtyeva'nın büfeden içki aldığı, ardından uzaklaştığı görülüyor. Öte yandan, sahte içki üreten kişilere yönelik düzenlenen operasyonda ise büfeyi işleten Mehmet K. ve Aydın A. gözaltına alındı.

        Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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