Ole Gunnar Solskjaer'den transfer açıklaması!

"BUNUN İÇİN ZAMAN HARCADIK"

Norveçli teknik adam, göreve geldikten sonra oyunculardan fiziksel olarak zorlu taleplerde bulunduğu ve takımın önemli isimlerinin kendisinden önceki döneme göre çok daha fazla koştuğu haberlerine ilişkin soruya, "Futbol fiziksel bir spor. Bu yüzden koşmak zorundasınız. Ben de oyuncularımdan bunu istiyorum. Topu kaybedersek, geri koşup geri kazanacağız. Buradaki birçok oyuncunun yetenek ve becerileriyle, doğru tutum sergilemelerinden çok şey kazanıyoruz ve bunun için çok zaman harcadık." sözlerini sarf etti.