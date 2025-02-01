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        Haberler Spor Transfer Oleksandr Zubkov, Trabzon'a geldi! - Futbol Haberleri

        Oleksandr Zubkov, Trabzon'a geldi!

        Trabzonspor'un Shakhtar Donetsk'ten kadrosuna kattığı Ukraynalı futbolcu Oleksandr Zubkov, Trabzon'a geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.02.2025 - 22:21 Güncelleme: 01.02.2025 - 22:21
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        Zubkov, Trabzon'a geldi!
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        Trabzonspor, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bordo-mavili ekip, Ukrayna’nın Shakhtar Donetsk takımında forma giyen Oleksandr Zubkov'u kadrosuna kattı.

        28 yaşındaki futbolcu bugün 22.00 sıralarında özel uçakla Trabzon’a geldi.

        Havalimanında taraftarlar tarafından karşılanan Zubkov için sağlık kontrollerinin ardından imza töreni düzenlenecek.

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