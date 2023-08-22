Olgun Şimşek kimdir, kaza mı yaptı, son durumu nasıl? Ünlü oyuncu Olgun Şimşek'e ne oldu?
Ünlü oyuncu Olgun Şimşek'ten korkutan haber... 52 yaşındaki Bursa doğumlu yıldız oyuncu Bodrum'da kaza geçirdi. Söz konusu olayın ardından oyuncunun sevenleri; Olgun Şimşek kimdir, kaza mı yaptı, son durumu nasıl aramaları yapıyor. İşte, konuya ilişkin tüm bilgiler ve Şimşek'in sağlık durumu...
Olgun Şimşek üzücü bir haberle gündem olmuş durumda. Muğla'nın gözde tatil beldelerinden Bodrum'da kaza geçiren ünlü oyuncunun son durumu merak konusu. İşte, ilgili kazanın ayrıntıları, Olgun Şimşek'in sağlık durumu ve hayat hikayesi hakkında bilgiler...
OLGUN ŞİMŞEK'TEN KORKUTAN KAZA!
Bodrum'da ters yönde giden oyuncu Olgun Şimşek'in kullandığı cip ile karşı yönden gelen otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada, Şimşek ve diğer otomobilin sürücüsü hafif yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, kavşağa yakın bir noktada sürücü M.İ.T. idaresindeki 48 R 7640 plakalı otomobil ile Bodrum istikametinden Turgutreis istikametine seyir halinde olan Olgun Şimşek idaresindeki 34 BUU 142 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.
Kaza sonucu Olgun Şimşek yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Şimşek, ayakta tedavi edilmesinin ardından taburcu edildi.
OLGUN ŞİMŞEK KİMDİR?
Olgun Şimşek, 1971'de Bursa'da doğmuştur. İlköğretim ve ortaöğretimini Bursa, Mustafakemalpaşa'da tamamlamış Mustafakemalpaşa Endüstri Meslek Lisesinden mezun olmuştur.
İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Oyunculuk Ana Sanat Bölümü mezunu olan sanatçı, 1993 yılında sanat hayatına başladı.
Şimşek, Bir Demet Tiyatro komedi dizisindeki "Kudret" tiplemesiyle ile Yedi Numara komedi dizisindeki "Sabit Ballıoğlu" tiplemesiyle ve İbo Show'daki "Güçlü" karakteriyle geniş kitlelerce tanındı. Yazı Tura filmiyle birçok ödül kazanmıştır.
OLGUN ŞİMŞEK'İN YER ALDIĞI DİZİLER VE FİLMLER
Ramo (2020) - Cihangir
Bana Söyleme (2017) - Yılmaz Akbağ
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (2017-2018) - Yaşar Kimsesiz
Gözetleme Kulesi (2012) - Nihat
Yalan Dünya (2012)-Selahattin / Ahmet
Kapalı Çarşı (2009-2010) - Mahmut
Beyaz Gelincik (2005) - Aziz Kudret Tarhan
Kapıları Açmak (2005) - Cihan
Yazı Tura (2003) - Rıdvan
Alacakaranlık (2003) - Emir Büyükdereci
Beşik Kertmesi (2002)
Yeşil Işık (2001) - Ferdi
Yedi Numara (2000) - Sabit Ballıoğlu
Tatlı Rüyalar (1998) - Ali Haydar Akbayır
Karışık Pizza (1998) - Murat
Dış Kapının Mandalları (1998)
Bir Demet Tiyatro (1997) - Kudret/Bahattin
Sultanım (1996) - Erkan Yılbaş
Sihirli Ceket (1996)
Yer Çekimli Aşklar (1995)
Aziz Ahmet (1994)
Gülşen Abi (1994)
Tersine Dünya (1993)
Tetikçi Kemal (1993)