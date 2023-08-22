Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        HT Kulup
        Dünyadan
        Televizyon
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Olgun Şimşek kimdir, kaza mı yaptı, son durumu nasıl? Ünlü oyuncu Olgun Şimşek'e ne oldu ve sağlık durumu nasıl?

        Olgun Şimşek kimdir, kaza mı yaptı, son durumu nasıl? Ünlü oyuncu Olgun Şimşek'e ne oldu?

        Ünlü oyuncu Olgun Şimşek'ten korkutan haber... 52 yaşındaki Bursa doğumlu yıldız oyuncu Bodrum'da kaza geçirdi. Söz konusu olayın ardından oyuncunun sevenleri; Olgun Şimşek kimdir, kaza mı yaptı, son durumu nasıl aramaları yapıyor. İşte, konuya ilişkin tüm bilgiler ve Şimşek'in sağlık durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.08.2023 - 14:02 Güncelleme: 22.08.2023 - 14:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Olgun Şimşek üzücü bir haberle gündem olmuş durumda. Muğla'nın gözde tatil beldelerinden Bodrum'da kaza geçiren ünlü oyuncunun son durumu merak konusu. İşte, ilgili kazanın ayrıntıları, Olgun Şimşek'in sağlık durumu ve hayat hikayesi hakkında bilgiler...

        2

        OLGUN ŞİMŞEK'TEN KORKUTAN KAZA!

        Bodrum'da ters yönde giden oyuncu Olgun Şimşek'in kullandığı cip ile karşı yönden gelen otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada, Şimşek ve diğer otomobilin sürücüsü hafif yaralandı.

        Edinilen bilgiye göre, kavşağa yakın bir noktada sürücü M.İ.T. idaresindeki 48 R 7640 plakalı otomobil ile Bodrum istikametinden Turgutreis istikametine seyir halinde olan Olgun Şimşek idaresindeki 34 BUU 142 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

        Kaza sonucu Olgun Şimşek yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Şimşek, ayakta tedavi edilmesinin ardından taburcu edildi.

        3

        OLGUN ŞİMŞEK KİMDİR?

        Olgun Şimşek, 1971'de Bursa'da doğmuştur. İlköğretim ve ortaöğretimini Bursa, Mustafakemalpaşa'da tamamlamış Mustafakemalpaşa Endüstri Meslek Lisesinden mezun olmuştur.

        İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Oyunculuk Ana Sanat Bölümü mezunu olan sanatçı, 1993 yılında sanat hayatına başladı.

        Şimşek, Bir Demet Tiyatro komedi dizisindeki "Kudret" tiplemesiyle ile Yedi Numara komedi dizisindeki "Sabit Ballıoğlu" tiplemesiyle ve İbo Show'daki "Güçlü" karakteriyle geniş kitlelerce tanındı. Yazı Tura filmiyle birçok ödül kazanmıştır.

        4

        OLGUN ŞİMŞEK'İN YER ALDIĞI DİZİLER VE FİLMLER

        Ramo (2020) - Cihangir

        Bana Söyleme (2017) - Yılmaz Akbağ

        Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (2017-2018) - Yaşar Kimsesiz

        Gözetleme Kulesi (2012) - Nihat

        Yalan Dünya (2012)-Selahattin / Ahmet

        Kapalı Çarşı (2009-2010) - Mahmut

        Beyaz Gelincik (2005) - Aziz Kudret Tarhan

        Kapıları Açmak (2005) - Cihan

        Yazı Tura (2003) - Rıdvan

        Alacakaranlık (2003) - Emir Büyükdereci

        Beşik Kertmesi (2002)

        5

        Yeşil Işık (2001) - Ferdi

        Yedi Numara (2000) - Sabit Ballıoğlu

        Tatlı Rüyalar (1998) - Ali Haydar Akbayır

        Karışık Pizza (1998) - Murat

        Dış Kapının Mandalları (1998)

        Bir Demet Tiyatro (1997) - Kudret/Bahattin

        Sultanım (1996) - Erkan Yılbaş

        Sihirli Ceket (1996)

        Yer Çekimli Aşklar (1995)

        Aziz Ahmet (1994)

        Gülşen Abi (1994)

        Tersine Dünya (1993)

        Tetikçi Kemal (1993)

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Kayseri'de 4.7 büyüklüğünde deprem
        Kayseri'de 4.7 büyüklüğünde deprem
        12 kişi hayatını kaybetmişti! Nedeni belli oldu
        12 kişi hayatını kaybetmişti! Nedeni belli oldu
        Bakan Şimşek'ten 'vergisiz telefon' açıklaması
        Bakan Şimşek'ten 'vergisiz telefon' açıklaması
        32 kez bıçaklanan yüksek mimar ve youtuberdan haber var!
        32 kez bıçaklanan yüksek mimar ve youtuberdan haber var!
        274 metre yükseklikteki teleferikte mahsur kaldılar!
        274 metre yükseklikteki teleferikte mahsur kaldılar!
        Türk bilim insanından nadir hastalıkların teşhisinde önleyici yöntem
        Türk bilim insanından nadir hastalıkların teşhisinde önleyici yöntem
        VAR hakemlerine rağmen 3 puan
        VAR hakemlerine rağmen 3 puan
        Hangi telefonlar yerli statüsünde?
        Hangi telefonlar yerli statüsünde?
        Arsa fiyatları 4 yılda 6 katına çıktı
        Arsa fiyatları 4 yılda 6 katına çıktı
        Biden 100 yılın en ölümcül yangın bölgesini ziyaret etti
        Biden 100 yılın en ölümcül yangın bölgesini ziyaret etti
        12 yıl sonra ilki başardı!
        12 yıl sonra ilki başardı!
        SMA'lı Doruk destek istiyor: Koşup, oynamak istiyorum
        SMA'lı Doruk destek istiyor: Koşup, oynamak istiyorum
        Teoman mahallesinin yankı odasına bomba atma cesaretini gösterdi
        Teoman mahallesinin yankı odasına bomba atma cesaretini gösterdi
        Ofsayt kararı doğru mu?
        Ofsayt kararı doğru mu?
        2 bin yıllık yazıtta ne yazıyor?
        2 bin yıllık yazıtta ne yazıyor?
        Wagner isyanının ardından ilk kez!
        Wagner isyanının ardından ilk kez!
        20 milyar dolar nereye gider?
        20 milyar dolar nereye gider?
        Teoman'dan Habertürk'e özel açıklama
        Teoman'dan Habertürk'e özel açıklama
        Yardımda bulunanları açıkladı
        Yardımda bulunanları açıkladı
        Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeli
        Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeli