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        Haberler Futbol Süper Lig Galatasaray Olimpija Ljubljana Galatasaray 3. ön eleme turu maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ljubljana GS maçı - Galatasaray Haberleri

        Olimpija Ljubljana Galatasaray 3. ön eleme turu maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Süper Ligi şampiyon tamamlayarak Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda mücadele etme hakkı kazanan Galatasaray, 3. tur ön eleme ilk maçında Slovenya'da Olimpija Ljubljana'nın karşısına çıkıyor. İlk maçtan avantajı elde edip sahasında tur atlamak isteyen sarı kırmızılıların zorlu mücadelesine ilişkin tüm bilgileri bir araya getirdik. İşte, Olimpija Ljubljana Galatasaray 3. ön eleme turu maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda sorularının cevapları...

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        Habertürk
        Giriş: 06.08.2023 - 12:00
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        Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu Litvanya ekibi Zalgiris Vilnius'u 2-2 ve 1-0'lık skorlarla geçerek 3. ön eleme turuna yükselme hakkı kazanan Galatasaray, bu kez Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana karşısında play-off mücadelesi verecek. İşte, Olimpija Ljubljana Galatasaray Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçının günü, saati ve yayıncı kanalına dair bilgiler...

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        OLIMPIJA LJUBLJANA GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

        Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk mücadelesine sahne olacak Olimpija Ljubljana Galatasaray maçı, 8 Ağustos Salı günü oynanacak.

        Zorlu karşılaşma TSİ 22:00'de başlayacak.

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        OLIMPIJA LJUBLJANA GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

        Olimpija Ljubljana Galatasaray mücadelesinin yayıncı kuruluşu S Sport Plus olarak açıklandı.

        GALATASARAY'IN MUHTEMEL 11'İ

        Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Kerem, Zaniolo, Olivieira, Torreira, Mertens, Bakambu.

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        GALATASARAY'IN OLASI PLAY-OFF RAKİPLERİ DE BELLİ OLDU

        Şampiyonlar Ligi'nde 3. ön eleme turuna yükselen Galatasaray, bu turda eşleştiği Olimpija Ljubljana'yı da elemesi durumunda play-off oynama hakkı kazanacak.

        Sarı kırmızılıların play-offlardaki muhtemel rakipleri ise şöyle;

        Antwerp

        Rakow-Aris

        Molde-Klaksvik

        Slovan Bratislava-Maccabi Haifa

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        ŞAMPİYONLAR LİGİ PLAY-OFF TURU KURALARI NE ZAMAN?

        Şampiyonlar Ligi'ndeki play-off turu kuraları İsviçre'nin Nyon kentinde 7 Ağustos tarihinde çekilecek.

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