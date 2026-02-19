Olympiakos: 0 - Bayer Leverkusen: 2 | MAÇ SONUCU
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu play-off ilk maçında Almanya'nın Bayer Leverkusen takımı deplasmanda Yunanistan ekibi Olympiakos'u 2-0 mağlup etti.
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Olympiakos ile Bayern Leverkusen karşı karşıya geldi.
Bayern Leverkusen, Olympiakos deplasmanında 2-0 kazanan taraf oldu ve tur için avantajı kaptı.
Stadio Georgios Karaiskaki Stadyumu'nda oynanan maçta Bayern Leverkusen'e galibiyeti getiren golleri 60. ve 63. dakikalarda Patrik Schick attı.
Maçın rövanş mücadelesi 24 Şubat Salı günü 23:00'da oynanacak.