        Olympiakos: 0 - Bayer Leverkusen: 2 | MAÇ SONUCU

        Olympiakos: 0 - Bayer Leverkusen: 2 | MAÇ SONUCU

        UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu play-off ilk maçında Almanya'nın Bayer Leverkusen takımı deplasmanda Yunanistan ekibi Olympiakos'u 2-0 mağlup etti.

        Giriş: 19.02.2026 - 01:08 Güncelleme: 19.02.2026 - 01:08
        Bayer Leverkusen tur kapısını araladı!
        UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Olympiakos ile Bayern Leverkusen karşı karşıya geldi.

        Bayern Leverkusen, Olympiakos deplasmanında 2-0 kazanan taraf oldu ve tur için avantajı kaptı.

        Stadio Georgios Karaiskaki Stadyumu'nda oynanan maçta Bayern Leverkusen'e galibiyeti getiren golleri 60. ve 63. dakikalarda Patrik Schick attı.

        Maçın rövanş mücadelesi 24 Şubat Salı günü 23:00'da oynanacak.

        Apartmanda büyü paniği, karanlıkta gelip idrar ve toz döktüler

        Kayseri'de bir apartmanın giriş kapısı ve bina içi koridorlarına kimliği belirsiz kişilerce dökülen şüpheli maddeler paniğe neden oldu. Güvenlik kamerası görüntülerini izleyen apartman sakinleri; büyü yapıldığı düşüncesiyle paniğe kapıldı. (İHA)

