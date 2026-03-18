Olympiakos: 104 - Fenerbahçe: 87 | MAÇ SONUCU
EuroLeague 14. hafta erteleme maçında Fenerbahçe Beko, Olympiakos'a deplasmanda 104-87 mağlup oldu.
Giriş: 18.03.2026 - 00:28
EuroLeague'de 14. hafta erteleme maçında Fenerbahçe Beko, Olympiakos ile karşı karşıya geldi.
Pire'de Barış Ve Dostluk Salonu'nda oynanan mücadeleyi sarı-lacivertliler, 104-87 kaybetti.
Fenerbahçe Beko'da 30 sayı üreten Talen Horton-Tucker mağlubiyeti engelleyemedi.
Olimpiakos'ta 36 sayılık performans sergileyen Evan Fournier maçın en skorer oyuncusu oldu.
Avrupa Ligi'nde çıktığı 31 karşılaşmada 22 galibiyet, 9 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertli takım, zirvede yer alıyor.
Yunanistan ekibi ise oynadığı 32 maçta 21 kez sahadan galip ayrılırken 11 müsabakada rakiplerine kaybetti. Olympiakos, lider Fenerbahçe Beko'nun ardından ikinci basamakta bulunuyor.
