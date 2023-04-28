Olympiakos Fenerbahçe Beko play-off 2. maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. 5 maç üzerinden oynanan ve 3 galibiyet elde eden takımın adını Final Four'a yazdıracağı zorlu seride sarı lacivertli temsilcimiz bu akşam hem seriyi eşitlemek hem de saha ve seyirci avantajını ele geçirmek için sahaya çıkacak. İşte, detaylar...