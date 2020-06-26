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1919 yılında kurulan ve 1936 yılında fotoğraf makinesi işine giren Japon teknoloji şirketi Olympus, 84 yıldır faaliyet gösterdiği kamera ve fotoğraf makinesi işini sonlandırmaya karar verdi.

Olympus, internet sitesi üzerinden yaptığı açıklama ile şirketin görüntüleme biriminin elden çıkarılması için bir mutabakat zaptı imzaladığını duyurdu. Bu kapsamda Olympus kamera bölümünü Japan Industrial Partners’a (JIP) devretmek için ön anlaşma imzaladı. Taraflar arasındaki anlaşmanın bu senenin sonunda tamamlanması planlanıyor.

Satışın bedeli ile ilgili resmi bir açıklama yapılmazken, Olympus’un bu yıl için planlanan yeni ürünlerini programa göre piyasaya süreceği belirtildi.

Olympus’un kamera bölümünü satın alan JIP daha önce 2012'de yine Olympus'un telekom işini satın almış, 2014'te ise Sony'nin dizüstü bilgisayar markası VAIO’yu bünyesine katmıştı.

'PEN' İLE EFSANE OLMUŞTU

1919 yılında kurulan Olympus, 1936 yılında ilk fotoğraf makinesini üretmişti. Şirket, fotoğraf makineleri tarihinde bir klasik haline gelen Pen serisinin ilk modelini ise 1959 yılında üretip, piyasaya sunmuştu.

Son yıllarda akıllı telefonların profesyonel makinelerle yarışan kameraları Olympus başta olmak üzere gibi kamera üreticilerinin fotoğraf makinesi satışlarına da olumsuz yansıyor. Bu durum Olympus gibi firmaları da bireysel tüketicilerden çok, tıbbi cihaz gibi profesyonel görüntüleme ihtiyaçlarına odaklanan kurumsal müşterilere odaklanması sonucunu doğurmuştu.