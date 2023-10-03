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Nisa zorlu hayat şartlarıyla mücadele edebilmek ve kızını Yaman'dan uzak tutmak için Hülya'nın taşınma teklifini düşünmeye başlar. Ancak tüm aileyi ilgilendiren bu kararı Hakan'ın tek başına almış olmasını hiç hoş karşılamaz.

Gamze'nin boşanmayı istememesinin ardındaki sırrı öğrenen Ömer hem babasına hem de Gamze'ye daha da bilenir. Şükran ve Ömer ile ilişkisi kopma noktasına gelen Tahir ise soluğu her şeyin sorumlusu olarak gördüğü Vicdan'ın yanında alır. Ömer ve Gamze'nin de olaya müdahil olması, ikisi arasındaki ilişkinin telafisi imkansız görünen bir noktaya sürüklenmesine neden olur.