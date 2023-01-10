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Ömer'in yıldızı Selahattin Paşalı'nın eşi göz kamaştırdı! Dünyaca ünlü mankene benzetildi!

STAR TV ekranlarının yeni projesi Ömer dizisinde rol alan başarılı oyuncu Selahattin Paşalı, 9 ay önce sürpriz bir kararla evlenmişti. Sevilen oyuncunun eşi güzelliğiyle görenleri büyüledi. Lara Paşalı, dünyaca ünlü mankenlere benzetildi.

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  • Ömer'in yıldızı Selahattin Paşalı'nın eşi göz kamaştırdı! Dünyaca ünlü mankene benzetildi!

    Netflix'in projelerinden biri olan Aşk 101 adlı diziyle kariyerinde önemli bir noktaya ulaşan Selahattin Paşalı, şimdilerde STAR TV ekranlarının yeni projesi olan Ömer dizisinde Gökçe Bahadır, Barış Falay gibi isimlerle rol alıyor. Ünlü oyuncu başarılı oyunculuk kariyerinin yanında özel hayatıyla da adından söz ettiriyor. Paşalı'nın eşinin güzelliği ise görenleri büyülüyor.
  • Ömer'in yıldızı Selahattin Paşalı'nın eşi göz kamaştırdı! Dünyaca ünlü mankene benzetildi!

    Budapeşte'de Sanat Yönetimi bölümünü bitiren 32 yaşındaki oyuncu Selahattin Paşalı, 9 ay önce dünyaevine girmişti. Çiftin Leyla Pera adında bir kız çocukları var.
  • Ömer'in yıldızı Selahattin Paşalı'nın eşi göz kamaştırdı! Dünyaca ünlü mankene benzetildi!

    Selahattin Paşalı'nın güzel eşi Lara Paşalı ise, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Lara Paşalı, güzelliğiyle dikkatleri üzerine çekerken, takipçileri tarafından eski Victoria's Secret modeli Barbara Palvin'e benzetiliyor.
  • Ömer'in yıldızı Selahattin Paşalı'nın eşi göz kamaştırdı! Dünyaca ünlü mankene benzetildi!

    İşte başarılı oyuncu Selahattin Paşalı'nın eşi Lara Paşalı...
  • Ömer'in yıldızı Selahattin Paşalı'nın eşi göz kamaştırdı! Dünyaca ünlü mankene benzetildi!
  • Ömer'in yıldızı Selahattin Paşalı'nın eşi göz kamaştırdı! Dünyaca ünlü mankene benzetildi!
  • Ömer'in yıldızı Selahattin Paşalı'nın eşi göz kamaştırdı! Dünyaca ünlü mankene benzetildi!
  • Ömer'in yıldızı Selahattin Paşalı'nın eşi göz kamaştırdı! Dünyaca ünlü mankene benzetildi!

Haberi Hazırlayan : Melis Uygun
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