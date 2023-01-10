Netflix'in projelerinden biri olan Aşk 101 adlı diziyle kariyerinde önemli bir noktaya ulaşan Selahattin Paşalı, şimdilerde STAR TV ekranlarının yeni projesi olan Ömer dizisinde Gökçe Bahadır, Barış Falay gibi isimlerle rol alıyor. Ünlü oyuncu başarılı oyunculuk kariyerinin yanında özel hayatıyla da adından söz ettiriyor. Paşalı'nın eşinin güzelliği ise görenleri büyülüyor.