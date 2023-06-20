ÖMÜR AKKOR KİMDİR?

Ömür Akkor, 1975 yılında Kilis'te doğdu. Uludağ Üniversitesi'nde İktisat okudu. 5 yıl Bursa‘nın ilçe ve köylerinde yemekleri kayıt altına aldı. 105 yıldır devam eden ve Türkiye’nin en eski arkeolojik kazısı olan Alaca Höyük’te kazı çalıştayı ekibinde şef olarak bulunmakta ve 4000 yıllık yemekleri hayata geçirmektedir.

Son 15 yıldır Türkiye mutfağı üzerinde çalışmalar yapmak için 81 ili gezmiş ve “Türk mutfağı için 250.000 km” projesini tamamlamıştır.