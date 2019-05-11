Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Onazi'den heyecanlandıran transfer paylaşımı

İHA

Trabzonspor'un Nijeryalı oyuncusu Ogenyi Onazi, İsrail'in Hapoel Beer Sheva'da takımında forma giyen milli takımdan arkadaşı John Ogu'nun, Trabzon'a geleceğini ima eden paylaşımı taraftarları heyecanlandırdı

John Ogu

Uzun zamandır Trabzonspor'un transfer gündeminde olan ve İsrail'in Hapoel Beer Sheva takımında sezon sonunda ayrılacağını açıklayan John Ogu'nun, bordo-mavili kulübe transferi iyice gün yüzüne çıktı. Daha önce Nwakaeme ile sosyal medyada bordo-mavili taraftarları heyecanlandıran Trabzonspor paylaşımları yapan Ogu, bu kez Nijerya Milli takımından arkadaşı Onazi'nin yaptığı paylaşımlarla oyuncunun sezon sonunda Trabzonspor'a geleceğini ima etti.

İnstagram hesabından bir paylaşımda bulunan Onazi, milli takımdan arkadaşı olan 31 yaşındaki orta saha oyuncusu John Ogu'ya, "Geldiğinde odan böyle olacak" şeklinde bir mesaj yollayarak transferin sinyalini verdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Beşiktaş'ta genel kurul gergin başladı! Son Dakika Beşiktaş Haberleri
FUTBOLBeşiktaş'ta genel kurul başladı
Fenerbahçe'nin Akhisarspor maçı muhtemel 11'i - Fenerbahçe için Kadıköy'de zorlu maç!
FUTBOLKadıköy'de zorlu maç!
Galatasaray'ın Çaykur Rizespor maçı muhtemel 11'i - Fatih Terim, Rize maçında ipleri sıkı tutuyor! GS
FUTBOLTerim'in Rize 11'i...
Bursaspor hayat buldu
FUTBOLBursaspor hayat buldu
Göztepe galibiyetle devam etmek istiyor! İşte Göztepe'nin muhtemel 11'i
FUTBOLGalibiyetle devam etmek istiyor
Trabzonspor, Konya deplasmanında 9 yıllık galibiyet hasretini bitirmek istiyor
FUTBOL9 yıllık galibiyet hasreti
Beşiktaş başkanını seçiyor
FUTBOLBeşiktaş başkanını seçiyor
Kasımpaşa, Kayserispor'a konuk oluyor
FUTBOLKasımpaşa, Kayserispor'a konuk oluyor
Medipol Başakşehir'in konuğu MKE Ankaragücü
FUTBOLBaşakşehir'in konuğu Ankaragücü
Fenerbahçe'nin transfer listesinde kimler var? Galatasaray hangi futbolcuyla öne sözleşme imzaladı?
FUTBOLFenerbahçe'nin transfer listesinde kimler var?

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X