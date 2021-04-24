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Önce Thodex, şimdi Vebitcoin! Vebitcoin nedir? Vebitcoin kimin, sahibi kim?

Son zamanların en popüler konularının başında gelen Kripto paralar ve kripto para piyasaları ekonomi gündeminden düşmüyor. Üç gündür Türkiye'nin en çok konuştuğu konuların başında gelen Thodex skandalından sonra bir kripto para borsası daha kapatıldı. Vebitcoin nedir? Vebitcoin kimin, sahibi kim?

Önce Thodex, şimdi Vebitcoin! Vebitcoin nedir? Vebitcoin kimin, sahibi kim?

Kripto para piyasalarında yaşanan skandallar gündemden düşmüyor. Ftih Faruk Özer'in kurduğu kripto para piyasası Thodex'in ardından Türkiye'de işlem yapan kripto bara borsalarından biri olan Vebitcoin'in de kapandığı ortaya çıktı. Thodex'in ardından gündeme gelen Vebitcoin araştırılıyor. Vebitcoin nedir? Vebitcoin kimin, sahibi kim?

VEBİTCOİNN NEDİR?

Vebitcoin, tıpkı Thodex gibi kullanıcıların kripto para alıp satabildikleri bir kripto para borsası. Merkezi Muğla'da olan Vebitcoin 2017 Ağustos ayında kurulmuş. Türkiye'deki kripto para borsalarında işlem hacminde 6. sırada yer alıyordu.

VEBİTCOİN KİMİN, SAHİBİ KİM?

Ticaret sicile göre şirketin kurucusu ve CEO'su İlker Baş. Muğla'da İddaa bayii işleten İlker Baş, aynı zamanda Muğla Ticaret Odası meclisi üyesi.

VEBİTCOİN KAPATILDI MI?

Kripto para borsası Thodex'in ardından Vebitcoin de faaliyetlerini durdurma kararı aldığını duyurdu. Borsanın internet sitesi vebitcoin.com’dan 17 Nisan 2021'de yapılan şu açıklama dikkat çekti: "Bankalarımızın alt yapısında gerçekleştirdiğimiz iyileştirme çalışmaları ve son dönemlerde kripto para sektöründe yaşanan gelişmeler ile birlikte regülasyon süreçlerine olan hazırlığımızdan dolayı işlemlerimizde yoğunluk mevcuttur.

Bu durum çekim taleplerinizde gecikmelere sebep olmakta, işlemleriniz beklenenden daha uzun sürede gerçekleşebilmektedir. Bu süreçleri en iyi sürede tamamlamayı hedefleyerek, kullanıcılarımız için daha akıcı ve optimize edilmiş bir ticaret deneyimi sunma hedefimiz doğrultusunda beklediğimiz yüksek standartlı ticaret faaliyetlerinizden emin olmanızı istemekteyiz. En kısa sürede işlemlerinizin tamamlanmasını sağlayacağız."

MASAK tarafından hesaplarına bloke konulan ve yöneticileri hakkında soruşturma başlatılan şirketin Muğla’daki iş yerinde ise gece saatlerinde asayiş ekipleri tarafından güvenlik önlemi alınırken, ekiplerin içeride arama gerçekleştireceği öğrenildi. Şirket ofisinde iş yeri tabelasının bulunmadığı, yöneticilere ve şirket kurucusu İlker B.’ye ulaşılamadığı öğrenildi.

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