        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Onuachu'suz Trabzonspor zirvede yara aldı

        Onuachu'suz Trabzonspor zirvede yara aldı

        Trendyol Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Trabzonspor, Nijeryalı santrfor Paul Onuachu'nun yokluğunda Corendon Alanyaspor ile berabere kalarak yara aldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13 Nisan 2026 - 11:47 Güncelleme:
        Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor'a konuk olan Trabzonspor, rakibiyle 1-1 berabere kalarak şampiyonluk yarışında kritik iki puan bıraktı. Bordo-mavililer, Nijeryalı forvet Paul Onuachu'nun sakatlığı nedeniyle forma giyemediği haftada zirve mücadelesinde önemli bir kayıp yaşadı.

        4 MAÇTA TAKIMDAN AYRI KALDI

        Trabzonspor'un bu sezon oynadığı 29 maçın 25'inde forma giyen Onuachu 22 gol atarken, gol krallığı yarışında ise ilk sırada yer alıyor. Cezası, Afrika Uluslar Kupası ve sakatlığı nedeniyle 4 maç takımdan ayrı kaldı. Tecrübeli golcü, Beşiktaş karşısında oynanan ve 3-3 beraberlikle sonuçlanan mücadelede sarı kart cezası nedeniyle forma giyemedi. Afrika Kupası sürecinde ise Gençlerbirliği deplasmanında alınan 4-3'lük mağlubiyette ve Kocaelispor karşısında elde edilen 2-1'lik galibiyette kadroda yer almadı. Son olarak Alanyaspor ile 1-1 berabere kalınan karşılaşmada ise sakatlığı nedeniyle forma giyemedi. Söz konusu maçlarda bordo-mavili takım 5 puan toplarken, 7 puan kaybetti.

        BAZI MAÇLARDA SKOR ÜRETSE DE SONUÇ DEĞİŞMEDİ

        Trabzonspor, Onuachu'nun forma giydiği maçlarda 2.28 puan ortalaması yakalarken, Nijeryalı golcünün yokluğunda bu oran 1.00'e kadar geriledi. Bordo-mavililerde hücum gücünün en önemli belirleyicisi olan Onuachu, sahada olduğu bazı kritik maçlarda ise skor üretemedi.

        Nijeryalı santrforun forma giydiği süreçte Trabzonspor; Fenerbahçe'ye 1-0 ve 3-2 mağlup olurken, Galatasaray ile oynanan karşılaşmadan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı. Alanyaspor ve Antalyaspor maçları ise 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

        BU SEZON 43 PUANLIK KATKI

        Ligde gol krallığında ilk sırada yer alan Onuachu, 64 puanla zirve yarışı veren Trabzonspor'a attığı gollerle önemli puanlar kazandırdı. Bordo-mavili takım, Nijeryalı santrforun gol attığı 18 karşılaşmada 13 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile 43 puanı hanesine yazdırdı.

        FENERBAHÇE, BEŞİKTAŞ VE GALATASARAY'I BOŞ GEÇMEDİ

        Paul Onuachu, 2 sezonda Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'a gol atma başarısı gösterdi.Bordo-mavili futbolcu, ligde Fenerbahçe'ye karşı forma giydiği 3 karşılaşmada 2 gol kaydederken Beşiktaş karşısında da 1 gol atma sevinci yaşadı. Onuachu, son oynanan Galatasaray maçında da rakip fileleri havalandırarak 2-1'lik galibiyette önemli rol oynadı.

