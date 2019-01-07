Trabzonspor Kulübü, Evkur Yeni Malatyaspor deplasmanında alınan 5-0'lık yenilginin ardından Burak Yılmaz ile kadro dışı bıraktığı Onur Recep Kıvrak'ın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedilmesi konusunda anlaştı.

Bordo-mavili kulübün başkan yardımcısı Ertuğrul Doğan, alacakları nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonuna müracaat eden Onur Recep Kıvrak'ın menajeriyle İstanbul'da bir araya geldiklerini, ihtar süresinin son gününde yapılan görüşmede anlaşmaya vardıklarını bildirdi.

Onur Recep Kıvrak'ın ileriye dönük alacaklarından vazgeçtiği belirtildi.

Bordo-mavili kulüp, 500 bin avrosu peşin olmak üzere oyuncuya 3 milyon avro ödeme gerçekleştirecek.

Alacakların 2,5 milyon avrosunun da yıl sonuna kadar taksitle verileceği ifade edildi. İki taraf arasındaki imzaların kısa süre içerisinde atılarak açıklama yapılacağı kaydedildi.

10 YILLIK DÖNEM

Bordo-mavili kulüp, Karşıyaka Kulübünden kadrosuna kattığı Onur Recep Kıvrak ile 15 Ocak 2008'de sözleşme imzaladı.

Aralıksız Trabzonspor'da 10. sezonunu geçiren ve Karadeniz ekibinde kaptanlık görevinde bulunan deneyimli kalecinin, eski kulüp başkanı Muharrem Usta döneminde 2018 yılına kadar olan sözleşmesi 2020'ye kadar uzatılmıştı.

31 yaşındaki kaleci, Karadeniz ekibinde 250 resmi karşılaşmada forma giydi.

SAKATLIKLARA RAĞMEN FUTBOLDAN KOPMADI

Onur Recep Kıvrak, önemli sakatlıklar yaşarken futboldan kopmadı.

Kasımpaşa ile 12 Mart 2011'de yapılan maçın son dakikalarında sağ diz ön çapraz bağları kopan Onur Recep Kıvrak, ABD'de ameliyat edildi ve yaklaşık 6 ay formasından uzak kaldı. Bu süreçte formayı Tolga Zengin'e bırakan Onur, 2011-2012 sezonunda sadece 3 maçta forma giyebildi.

Tecrübeli kaleci, 2 Ekim 2014'te UEFA Avrupa Ligi'nde Legia Varşova ile Trabzon'da oynanan maçın 64. dakikasında sakatlandı. Başarılı oyuncunun bu kez sol diz ön çapraz bağlarının koptuğu belirlendi.

Tekrar bir operasyon geçiren Onur, 7 ay sonra 8 Mayıs 2015'te antrenmanlara çıkmaya başladı. O sezon forma giyemeyen bordo-mavili kaleci, sakatlandıktan 9,5 ay sonra 16 Temmuz 2015'te UEFA Avrupa Ligi ön eleme turundaki Differdange 03 maçıyla formasına kavuşabildi.

Onur, 3 Mart 2016'da sağ diz dış menisküs ameliyatı geçirmiş ve 7 hafta sahalardan uzak kalmıştı

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