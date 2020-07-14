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OPEC'in haziran ayına ilişkin petrol piyasası raporuna göre, geçen ay küresel petrol arzı, bir önceki aya kıyasla günlük 2 milyon 950 bin varil azalarak yaklaşık 86 milyon 290 bin varile indi.

Bu dönemde, OPEC dışı ülkelerde petrol üretimi günlük 1 milyon 60 bin varil azalışla 64 milyon 20 bin varil oldu.

OPEC'in günlük ham petrol üretimi ise haziranda önceki aya göre 1 milyon 890 bin varil azalışla 22 milyon 270 bin varile geriledi. OPEC'in toplam küresel petrol arzı içindeki payı ise yüzde 25,8 olarak kayıtlara geçti.

Geçen ay OPEC içinde günlük ham petrol üretimini en çok artıran ülke, Ekvator Ginesi oldu. Ülkede günlük ortalama ham petrol üretimi 24 bin varil artışla 114 bin varile yükseldi.

Haziranda günlük petrol üretiminde OPEC içinde en fazla düşüş ise Suudi Arabistan, Irak ve Venezuela'da yaşandı.

Suudi Arabistan'da günlük üretim 923 bin varil düşüşle 7 milyon 557 bin varile, Irak'ta 449 bin varil azalışla 3 milyon 716 bin varile, Kuveyt'te ise 199 bin varil düşüşle 356 bin varile geriledi.

KÜRESEL PETROL TALEBİ

Raporda bu yıl küresel petrol talebinin günlük ortalama 8 milyon 950 bin varil azalarak 90 milyon 720 bin varil, gelecek yıl ise 7 milyon varil artarak 97 milyon 720 bin varil olması öngörülüyor.

OPEC petrolüne talebin, gelecek yıl günlük 6 milyon varil artarak 29 milyon 800 bin varil olacağı tahmin ediliyor.

Öte yandan dünya genelinde sondaj kulesi sayısı, haziranda bir önceki aya göre 103 adet azalarak 1232'ye düştü. Bu kulelerden 455'i, OPEC üyesi ülkelerde bulunuyor.