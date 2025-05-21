Opel'in CEO'su olarak 2022 yılından bu yana görev yapan ve daha geçtiğimiz günlerde sözleşmesinin 3 yıl daha uzatıldığı açıklanan Florian Huettl, son 1 yıl içinde ikinci kez Türkiye'yi ziyaret etti.

Frontera lansmanı kapsamında bir araya geldiğimiz Opel CEO'su Florian Huettl, markasının geleceği ile ilgili bilgiler verirken, Türkiye'nin kendileri için stratejik öneme sahip bir pazar olduğunu vurguladı.

Opel CEO'su Florian Huettl, Habertürk Otomotiv Editörü Yiğitcan Yıldız'ın sorularını yanıtladı.

Almanya ve İngiltere ile birlikte üçüncü ana pazarlarının Türkiye olduğunu kaydeden Huettl, "Türkiye, bizimle birlikte masaya oturup model belirleme, araç özellikleri ve konumlandırma gibi planları birlikte yaptığımız bir ülke. Küresel satışlarımızda üçüncü sırada yer alan Türkiye bizim için çok önemli bir pazar" ifadelerini kullandı.

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'TOFAŞ ANLAŞMASI ÇOK OLUMLU BİR GELİŞME'

Hatırlanacak olursa, Tofaş, geçtiğimiz Nisan ayında Stellantis Türkiye'yi 400 milyon Euro'luk anlaşma kapsamında bünyesine katmıştı.

Böylece, Opel de dahil olmak üzere, Stellantis bünyesindeki Peugeot, Citroen ve DS markalarının Türkiye'deki satış ve pazarlama faaliyetleri Tofaş tarafından üstlenmiş oldu.

Tofaş-Stellantis anlaşmasına onay verildi Haberi Görüntüle

Tofaş'ın Stellantis Türkiye'yi devralmasını değerlendiren Opel CEO'su Florian Huettl, Tofaş'ın otomotiv sektöründeki tecrübesinin kendileri için çok kıymetli olduğunu bildirdi.

Florian Huettl, "Tofaş-Stellantis anlaşması çok büyük bir gelişme. Artık Türkiye'deki tüm Stellantis markaları Tofaş yapısı altında faaliyet gösterecek. Bu Opel için de çok olumlu bir gelişme. Tofaş ile çalışmak, Opel'e altyapıya erişim, teknik bilgi ve pazara yakınlık sağlayacak. Bu, Opel markasının pazarda sahip olduğu potansiyelden daha da fazla yararlanabilmesini sağlayacak iyi bir adımdır. Tofaş ile Stellantis arasındaki global gelişimimizin Türkiye'de gerçekleşmesini çok mantıklı bir adım olarak görüyoruz" dedi. REKLAM ŞARJ EDİLEBİLİR HİBRİT SÜRPRİZİ Öte yandan, geçtiğimiz hafta gerçekleşen yeni Frontera'nın lansmanında yeni döneme ilişkin açıklamalarda bulunan Opel Marka Direktörü Yiğit Yantaç, detay vermeden yeni bir Grandland versiyonunu Türkiye'de satışa sunabileceklerini müjdelemişti. Alman markanın C-SUV modeli Grandland'in elektrikli versiyonunun fiyatı, kısa bir süre önce kurdaki dalgalanma sonucu artmış ve otomobilin ÖTV oranı da yüzde 10'dan yüzde 40'a çıkmıştı. Bu tabloyu dikkatle takip ettiklerini kaydeden Yantaç, yeni bir Grandland'i yakın bir gelecekte Türkiye'ye getirmeyi düşündüklerinin ve bir 'sürpriz' olarak nitelendirdiği bu gelişme ile otomobilin yeniden düşük ÖTV oranına girebileceğinin sinyalini vermişti.

'Tofaş ile birleşmek bize yeni imkanlar yaratacak' Haberi Görüntüle Opel Marka Direktörü Yiğit Yantaç'ın bahsini ettiği o sürpriz ise, Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Kasko Değer Listesi'nden çıktı. Yantaç'ın açıklamaları ilk bakışta düşük ÖTV dilimine girebilecek yüzde yüz elektrikli yeni bir Grandland beklentisi yaratırken, bunun yerine C-SUV modelin Türkiye'ye plug-in hibrit versiyonunun getirildiği anlaşıldı. Kasko Değer Listesi'ne yansıyan bilgiye göre, plug-in hibrit Grandland'in GS donanım paketli versiyonu 1 milyon 974 bin TL'lik bir fiyat etiketine sahip. REKLAM Yüzde 30 ÖTV diliminde yer alan şarj edilebilir hibrit model, 143 kW (195 HP) toplam sistem gücü ve 350 Nm maksimum torka sahip. 4 silindirli 1.6 litre turboşarj motor ve 124 hp gücünde elektrik motorun birlikteliği ile çalışan sistem, 17.9 kWh lityum iyon batarya ile eşleştiriliyor. FİYATLAR FİRMALARDAN ALINIYOR Geçtiğimiz yıllarda, Chery, MG, Lynk & Co., Togg ve DFSK gibi farklı markalara ait araçların fiyatlarını da, resmi fiyatlar belli olmadan önce Türkiye Sigorta Birliği Kasko Değer Listesi'nden tespit etmiştik. Benzer şekilde, Renault Grubu'nun sportif modeli Alpine A110'nun, Fransız üreticinin ticari modeli elektrikli Kangoo, Türkiye'de üretime başlanan Renault Duster ve son olarak da Renault 5'in fiyatı da henüz resmi satışlar başlamadan önce aynı listede radarımıza takılmıştı.