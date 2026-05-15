OpenAI Apple'a dava açmaya hazırlanıyor

Reuters'ın konuyla ilgili bilgi sahibi bir kişiden aktardığına göre Apple ile OpenAI arasında iki yıldır süren ortaklık gerginleşti. Yapay zeka girişimi, iPhone üreticisiyle yaptığı anlaşmadan beklenen faydaları göremediği gerekçesiyle olası yasal işlemlere hazırlanıyor.

Habere göre OpenAI, yasal yollara başvurmadan Apple ile sorunlarını çözmek istiyordu, ancak kaynağın belirttiğine göre, avukatları çeşitli seçenekler üzerinde aktif olarak dışarıdan bir hukuk firmasıyla çalıştı ve farklı seçenekler de sunuldu. Kaynak, Bloomberg News'in OpenAI'ın iç görüşmeleri hakkındaki haberini doğrulayarak, seçeneklerin arasında Apple'a sözleşme ihlalini bildirmek ancak tam bir dava açmamak olduğunu da söyledi.

2024 yılında Apple, Siri de dahil olmak üzere uygulamalarına "Apple Intelligence" teknolojisini entegre edeceğini ve OpenAI'nin ChatGPT sohbet robotunu cihazlarına getireceğini duyurmuştu.

Bu ortaklık, kullanıcıların ChatGPT sonuçlarına Siri aracılığıyla erişmelerini sağlarken, iPhone kullanıcıları da iOS ayarlar menüsünden doğrudan ChatGPT üyeliklerine kaydolabiliyordu. Rapora göre, OpenAI bu anlaşmanın ChatGPT aboneliklerini artıracağına ve Apple uygulamaları arasında daha derin bir entegrasyona yol açacağına inanıyordu ancak olmadı, ilişki bozuldu ve OpenAI'ın anlaşmayı yeniden müzakere etme girişimleri de sonuçsuz kaldı.

Bloomberg News bu ay, Apple'ın kullanıcıların üçüncü taraf yapay zeka modelleri arasından seçim yapmasına izin vereceğini ve OpenAI'nin Apple yazılımları içindeki benzersiz rolünü kaybedebileceğini bildirmişti. Rapora göre Apple, bu girişim kapsamında Anthropic'in Claude ve Google Gemini platformlarıyla entegrasyon testleri de yapıyor.

Apple Reuters'ın konuya yönelik açıklama talebine henüz yanıt vermedi.

* Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir. Görsel temsilidir.