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        Haberler Ekonomi Teknoloji OpenAI'da CEO krizi çözüldü - Teknoloji Haberleri

        OpenAI'da CEO krizi çözüldü

        Yapay zeka şirketi OpenAI geçen hafta görevden alınan CEO'su Sam Altman ile göreve dönmesi yönünde anlaşmaya vardığını açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.11.2023 - 10:02 Güncelleme: 22.11.2023 - 10:08
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        OpenAI'da CEO krizi çözüldü
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        ChatGPT'nin yaratıcısı OpenAI'da geçen hafta başlayan CEO krizi çözüldü. Firma, geçen cuma yönetim kurulu tarafından görevden alınan CEO Sam Altman ile görevine dönmesi yönünde anlaşmaya varıldığını açıkladı.

        OpenAI tarafından Twitter (X) hesabında yapılan açıklamada şirketin yeni yönetim kurulu başkanının Bret Taylor olacağı, Larry Summers ve Adam D'angelo'nun da yönetim kurulunda yer alacağı belirtildi.

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        Sam Altman da yine X hesabından yaptığı açıklamada OpenAI'ı sevdiğini ve son günlerde yaptığı her şeyi ekibine ve misyonlarına yarar sağlamak için yaptığını belirtti. Altman açıklamasında "Yeni yönetim ve (Microsoft CEO'su) Satya'nın desteğiyle OpenAI'a dönmeyi sabırsızlıkla bekliyorum" ifadelerini kullandı.

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        Bu kararın ardından OpenAI'a bugüne kadar 10 milyar doların üzerinde yatırım yapan Microsoft'un CEO'su Satya Nadella'nın davetiyle Sam Altman yazılım devine katılmaya karar verdi. OpenAI ise Emmet Shear'ı geçici CEO olarak ilan etti.

        Teknoloji dünyası genel olarak OpenAI yönetiminin kararına tepki gösterirken özellikle, firmanın çalışanları da Altman'ın ayrılışı sonrası istifalarını vermeye başlamıştı. Nadella da OpenAI'da yönetim yapısının değişmesi gerektiği yönünde açıklamada bulundu.

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