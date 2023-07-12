Oppenheimer ne zaman vizyona girecek? Oppenheimer filmi konusu nedir ve oyuncuları kimler?

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Dünyaca ünlü fenomen yönetmen Christopher Nolan, biyografik türündeki yeni filmi Oppenheimer ile sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Çekimleri 100 milyon dolar gibi hatırı sayılır bir bütçeyle gerçekleştirilen film, tüm dünya ile aynı gün Türkiye'de beyaz perdeye çıkacak. İşte, şimdiden gözlerin çevrildiği filme dair bilgiler...