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Uzakdoğulu teknoloji markası OPPO bugün gerçekleştirdiği 'CEE Into The Future' etkinliğinde, genel merkezin olduğu Polonya-Varşova, test merkezinin bulunduğu Romanya ve üretim tesislerinin bulunduğu Türkiye'nin de aralarında olduğu 11 Orta ve Doğu Avrupa ülkesindeki operasyonel altyapıyı kapsayan bölgesel operasyonların başladığını duyurdu.

Bölgesel operasyonların merkezi, Orta ve Doğu Avrupa Başkanı Johnny Zhang'in liderliğinde Polonya'nın Varşova şehri olmaya devam edecek. OPPO halihazırda CEE bölgesinde Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Kazakistan, Moldova, Polonya, Romanya, Rusya, Slovakya, Türkiye, Ukrayna ve Özbekistan'da faaliyet gösteriyor.

OPPO Orta ve Doğu Avrupa Başkanı Johnny Zhang, yeni operasyonel yapıyla ilgili olarak şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bugün, bölgedeki varlığımızı inşa etmek için iki yıldan fazla süren sıkı bir çalışma içerisindeydik. OPPO, 800 yerli çalışandan oluşan Türkiye'deki üretim tesisinin açılışından bölge genelinde yerel ekiplerin kurulmasına kadar, markamızı uzun vadede inşa etmemizi sağlamak için sürdürülebilir bir varlık oluşturuyor. Bölgede yaptığımız ve devam eden yatırımların gösterdiği gibi Orta ve Doğu Avrupa, OPPO için kritik derecede önem gösteriyor."

TÜRKİYE’DEKİ FABRİKASINDA 800 KİŞİ ÇALIŞIYOR

Yapılan açıklamaya göre 2022 yılının sonunda Orta ve Doğu Avrupa bölgesinde yaklaşık 20 milyon 5G mobil aboneliğinin olması bekleniyor ve bunun önümüzdeki 5 yıl içinde 10 kat artarak 200 milyona ulaşacağı tahmin ediliyor. OPPO'nun 5G ile ilgili adımlarına değinen Johnny Zhang, "OPPO, birçoğu Avrupa'da olmak üzere dünya çapında 80'den fazla operatörle 5G işbirliği gerçekleştirdi ve 5G standartlarıyla ilgili 3.000'den fazla patent başvurusunda bulundu.

OPPO akıllı telefonlarının 5G'nin avantajlarını bölgedeki kullanıcılara sunmak için tamamen optimize edilmesini sağlamak için bölgedeki operatörlerle yakın işbirliği yapıyoruz" dedi.

İlk cep telefonunu 2008 yılında piyasaya süren Çin merkezli akıllı telefon markası Oppo, 2018 yılında ofis açarak adım attığı Türkiye’de bu yıl üretime de başlamıştı. Türkiye'de Reno ve A Serisi akıllı telefon üreten bir üretim tesisine yatırım yapan OPPO’nun İstanbul-Tuzla’da bulunan fabrikasında halihazırda 800'den fazla yerli çalışan istihdam ediliyor. OPPO ayrıca, bölgedeki varlılığı artırmak amacıyla Romanya'da bir test merkezi de kurmuştu.