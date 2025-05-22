İntihar iddiasında kayınvalidesi eziyet suçundan tutuklandı! Ordu'da intihar ettiği iddia edilen 20 yaşındaki Arzu A. ile ilgili soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturmada gözaltına alınan eşi Cihan A.'nın ardından, kayınvalide Kıymet A. da eziyet suçundan tutuklandı

Anadolu Ajansı Giriş: 22.05.2025 - 16:37 Güncelleme: 22.05.2025 - 16:37 facebook

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