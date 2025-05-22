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        Haberler Gündem 3. Sayfa Ordu haberleri: Son dakika! İntihar iddiasında kayınvalidesi eziyet suçundan tutuklandı! | Son dakika haberleri

        İntihar iddiasında kayınvalidesi eziyet suçundan tutuklandı!

        Ordu'da intihar ettiği iddia edilen 20 yaşındaki Arzu A. ile ilgili soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturmada gözaltına alınan eşi Cihan A.'nın ardından, kayınvalide Kıymet A. da eziyet suçundan tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2025 - 16:37 Güncelleme: 22.05.2025 - 16:37
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        İntihar iddiasında kayınvalidesi eziyet suçundan tutuklandı!
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        Ordu'nun Çaybaşı ilçesinde intihar ettiği öne sürülen kadının kayınvalidesi "eziyet" suçundan tutuklandı.

        AA'da yer alan habere göre Çaybaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aşıklı Mahallesi'nde 11 Mayıs'ta intihar ettiği ileri sürülen Arzu A'nın (20) kayınvalidesi Kıymet A'yı, Ünye Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında ikinci kez gözaltına aldı.

        EŞİ DAHA ÖNCE TUTUKLANMIŞTI

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından Ünye Adliyesine sevk edilen Kıymet A, çıkarıldığı hakimlikçe "eziyet" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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        İlçede Arzu A'nın gözaltına alınan eşi Cihan A. ile kayınvalidesi Kıymet A, 13 Mayıs'ta adliyeye sevk edilmişti. Zanlılardan Cihan A. "eşe karşı eziyet" suçlamasıyla tutuklanmış, Kıymet A. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı.

        Fotoğraflar: İHA

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