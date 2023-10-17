Orhan Gazi dönemi genel özellikleri ve önemli olayları 1326 yılında Osman Gazi'nin hastalanması ve vefat etmesi üzerine Osmanlı Devleti'nin ikinci padişahı olarak tahta geçen Orhan Gazi; 1326 ile 1362 yılları arasında hüküm sürmüştür. Babası Osman Gazi döneminde başlayan ve yaklaşık olarak 11 yıl süren kuşatmanın ardından Bursa'yı fetheden, Rumeli coğrafyasında ilk kez toprak kazanan Orhan Gazi, idari ve mali alanda da birçok yeniliğe imza atmıştır. Anadolu'daki fetih hareketlerinin de hız kaybetmeden devam ettiği Orhan Gazi dönemi genel özellikleri ve önemli olayları nelerdir? Orhan Gazi dönemi gelişmeleri ve siyasi olayları hangileridir? Ayrıntılar içeriğimizin devamında…

Beylikten, gölgesinde güçlü bir devlete geçişin en önemli aşamalarından bir tanesi olarak kabul edilen Orhan Gazi döneminde, devletin sınırları 86 bin kilometrekareye kadar ulaşmıştır. Peki, Osman Gazi dönemi savaşları ve yenilikleri nelerdir? İşte, tüm detaylar…

Orhan Gazi Dönemi Genel Özellikleri

1326 yılında babası Osman Gazi’nin vefat etmesi üzerine Osmanlı Devleti’nin ikinci hükümdarı olarak tahta çıkan Orhan Gazi döneminde hem Anadolu’da hem de Rumeli coğrafyasında fetih hareketleri devam etmiştir. Osman Gazi döneminde itibaren süren Bursa’nın kuşatması Orhan Gazi döneminde fetihle sonuçlanmış ve Bursa devletin başkenti olarak ilan edilmiştir. Rumeli’de yer alan Çimpe Kalesi’nin alınmasıyla Balkanlara geçişin de sağlandığı Orhan Gazi döneminde, Bizans İmparatorluğu ile yapılan Maltepe Savaşı da büyük bir öneme sahiptir.

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Tüm bu askeri ve siyasi gelişmelerin yanında idari alanda gerçekleşen adımlarla Osmanlıların beylikten devlete geçişi de bu dönemde gerçekleşmiştir. İlk kez divan teşkilatının kurulması, ilk vezir atamasının yapılması, ilk düzenli ordunun kurulması ve ilk medresenin açılması gibi birtakım gelişmeler yine Orhan Gazi döneminde gerçekleşmiştir.

Orhan Gazi Dönemi Önemli Olayları

1326 ile 1362 yılları arasını kapsayan Orhan Gazi Dönemi’nde askeri, siyasi, mali ve idari açıdan birçok gelişme yaşanmıştır. Şimdi gelin, Orhan Gazi dönemi siyasi olayları nelermiş hep birlikte inceleyelim.

11 yıl süren Bursa kuşatması Orhan Gazi döneminde 1326 yılında fetihle sonuçlanmış ve Bursa Osmanlı Devleti’nin yeni başkenti olarak ilan edilmiştir.

1329 yılında Osmanlı Devleti ile Bizans arasında Maltepe Savaşı gerçekleşmiş ve bu savaş neticesinde İznik fethedilmiştir.

1345 yılında önemli bir Anadolu beyliği olan Karesioğulları, Osmanlı Devleti’ne katılmıştır.

1353 yılında Çimpe Kalesi’nin alınması ile Osmanlı Devleti ilk kez Rumeli’ye geçmiştir ve bu durum ileride gerçekleşecek olan Balkan fetihlerinin önünü açmıştır.

Rumeli’ye geçişin başlaması ile birlikte Osmanlı Devleti’nde iskân politikası uygulanmaya başlanmıştır. Bu politikaya göre Rumeli’nin Türk yurdu olmasını sağlamak ve ele geçirilen yerlerin elde tutulmasını mümkün kılmak için adımlar atılmıştır.

Orhan Gazi Dönemi Savaşları

Maltepe (Palekanon) Savaşı: 1329 yılında Osmanlı Devleti ile Bizans İmparatorluğu arasında gerçekleşen ve ismini gerçekleştiği coğrafyadan alan bu savaş, Osmanlı Devleti zaferi ile sonuçlanmıştır. Osmanlı Devleti’nin İznik’i kuşatması neticesinde harekete geçen Bizans güçleri ile yapılan bu savaşın sonunda İznik, Osmanlı Devleti tarafından fethedilmiştir.

Orhan Gazi Dönemi Yenilikleri

1326 ile 1362 yılları arası süren Orhan Gazi dönemi askeri, mali ve idari alanlarda yapılan düzenlemeler sebebiyle Osmanlıların beylikten devlete geçiş dönemi olarak değerlendirilmektedir.

Divan-ı Hümayun adı verilen ilk divan teşkilatı kurulmuştur ve ilk vezir ataması bu dönemde yapılmıştır.

Vakıf sistemi ve adli teşkilat oluşturulmuştur.

Yaya ve müsellem adı verilen ilk düzenli ordu kurulmuştur.

İlk kez ticari bir kanun hazırlanmıştır.

İlk medrese ve ilk darphane açılmıştır.

Osmanlı Devleti tarihinden ilk kez bütçe hazırlanmıştır.

İlk tersane Karamürsel’de kurulmuştur.

İlk bedesten ve saray inşan edilmiştir.

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