Orkun Kökçü 9 gole ulaştı
Beşiktaş'ın kaptanı Orkun Kökçü, Türkiye Kupası çeyrek finalinde Alanyaspor'a karşı attığı golle tüm kulvarlardaki gol sayısını 9'a yükseltti.
Giriş: 23 Nisan 2026 - 22:58
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Beşiktaş, sahasında Corendon Alanyaspor’u 3-0 mağlup etti.
Siyah-beyazlıların gollerini 17. dakikada El Bilal Toure, 83. dakikada Oh ve 85. dakikada Orkun Kökçü kaydetti. Siyah-beyazlıların kaptanı Orkun, bu golle tüm kulvarlardaki gol sayısını da 9’a çıkardı.
Süper Lig’de 26 karşılaşmada 7 gol, 9 asist kaydeden milli futbolcu, kupada da 5 müsabakada 2 gole imza attı.
