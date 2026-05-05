Orkun Kökçü: Konyaspor'a yarı finalde elenmek Beşiktaş'a yakışmadı

Türkiye Kupası yarı finalinde Konyaspor'a 1-0 yenilerek elenen Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Orkun Kökçü, karşılaşmanın ardından konuştu.

"TEK HEDEFİMİZ KUPAYI KAZANMAKTI"

Mücadele sonrası değerlendirme yapmakta zorlandığını ifade eden milli oyuncu, "Tek hedefimiz kupaydı. Ne diyelim. Son 2 maç kaldı. Pek de diyecek bir şey yok." sözleriyle duygularını aktardı.

"KONYASPOR'A YARI FİNALDE ELENMEK BEŞİKTAŞ'A YAKIŞMADI"

Karşılaşmanın hemen ardından konuşmanın kolay olmadığını vurgulayan Kökçü, "Hemen maçın ardından bir şeyler söylemek kolay değil. Maçı değerlendiremedim kafamda. Konyaspor'a saygıyla söylüyorum; Konyaspor'a yarı finalde elenmek Beşiktaş camiasına yakışan şey değil. Farkındayız." ifadelerini kullandı.

"TARAFTARLARIMIZDAN ÖZÜR DİLİYORUZ"

Taraftarlardan özür dileyen kaptan, sezonun kalan bölümüne de değinerek, "Taraftarlarımızdan özür diliyoruz. Son iki maçı oynayacağız. Şu an pek bir şey diyemiyorum." diyerek sözlerini tamamladı.