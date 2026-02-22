Canlı
Habertürk
        Orkun Kökçü, skor katkısına devam ediyor! - Beşiktaş Haberleri

        Orkun Kökçü, skor katkısına devam ediyor!

        Beşiktaş'ın kaptanı Orkun Kökçü, Göztepe karşısında yaptığı asistlerle son haftalardaki skorer kimliğini devam ettirdi.

        Giriş: 22.02.2026 - 22:37
        Orkun Kökçü, skor katkısına devam ediyor!

        Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında sahasında Göztepe ile karşılaşan Beşiktaş, sahadan 4-0 galip ayrıldı.

        Siyah-beyazlıların kaptanı Orkun Kökçü, müsabakanın 9. dakikasında Wilfred Ndidi’ye, 59. dakikada da Olaitan’a asist yaparak; İzmir ekibi karşısında iki gole katkı sağladı.

        24 yaşındaki orta saha, Süper Lig’de Eyüpspor, Konyaspor, Alanyaspor ve Başakşehir ile Türkiye Kupası’nda oynadıkları Kocaelispor mücadelelerinde 1’er gol atarken, bu maçla birlikte de toplam 7 asist yaptı.

        Mücadeleye 11’de başlayan Kökçü, 80. dakikada yerine Salih Uçan’a bıraktı.

