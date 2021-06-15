Orman Genel Müdürlüğü 2083 daimi ve geçci işçi alımı yapacağını duyurdu. OGM işçi alımı başvuru tarihi ve başvuru şartları araştırılıyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli resmi Twitter hesabından da OGM işçi alımına ilişkin paylaşımda bulundu. İşte merak edilenler...

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2 BİN GEÇİCİ İŞÇİ ALIMI

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Orman Genel Müdürlüğünde çalıştırılmak üzere 2 bin geçici işçi istihdam edeceklerini bildirdi.

Pakdemirli, yazılı açıklamasında, bayram coşkusuna uygun iki müjdeyle güne başlayacaklarını belirterek şunları kaydetti:

"Orman Genel Müdürlüğümüze orman yangınlarıyla mücadele ve ormancılık faaliyetlerinde çalıştırılmak üzere 2 bin geçici işçi istihdam ediyoruz. Ayrıca 5620 sayılı Kanun kapsamında Kurumumuzda görevli geçici işçilerin 4 ay daha ilave süre uzatımı da yine Hazine ve Maliye Bakanlığınca onaylanmış olup işçilerimiz 9 ay 29 gün çalışacaklardır. Hayırlı olsun."



Tarım ve Orman Bakanlığı internet sitesi üzerinden yayımlanan Orman Genel Müdürlüğü Geçici ve Daimi İşçi Laımı duyurusuna göre Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca Genel Müdürlüğümüz taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 2080 Geçici İşçi, 3 Daimi İşçi olmak üzere toplam 2083 işçi alımı yapılacak.

OGM İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI VE BAŞVURU TARİHLERİ NEDİR?

Adaylarda aranacak genel ve özel şartlar ile diğer bilgiler İŞKUR açık iş ilanlarında belirtilecek. Bu ilanlar 14-18/06/2021 tarihleri arasında İŞKUR üzerinden yayımlanacak. İlanda belirtilen şartları taşıyan adaylar ilan süresince başvurularını İŞKUR üzerinden yapacaklar. Sözlü ve Uygulamalı Sınava, iş ilanında belirtilecek kadro sayısının 4 (dört) katı kadar aday çağrılacak. Bu adaylar noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecek. Kura yeri ve tarihi İŞKUR açık iş ilanında belirtilecek olup ilgili Orman Bölge Müdürlüğü internet sitesinden de ayrıca duyurulacak.

OGM GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

1.2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

2. 18 yaşını tamamlamış olmak,

3.Başvuru yapacak adayların, Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

4.Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

5.Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),

6.Adayların, başvurunun son günü itibarıyla talep edilen öğrenim durumu ve özel şartlara haiz olmak,

7.Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,

8.İŞKUR Açık İş İlanında belirtilen yerleşim biriminde/birimlerinde ikamet ediyor olmak,

9. Her aday, yalnızca bir meslek koluna başvuru yapabilecektir,

10. Kura çekimi 29.06.2021-04.07.2021 tarihleri arasında olacaktır. Kuranın net tarihi ilgili bölge müdürlüğünün internet sitesinde yayınlanacaktır. Orman Bölge müdürlüklerinin internet sitelerine www.ogm.gov.tr den ulaşabilirsiniz.

11. İşe alım süreci, Kura usulü sonrasında sözlü ve uygulamalı sınav şeklinde uygulanacaktır. (İlanın bulunduğu İşyeri hangi Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ise sözlü ve uygulamalı sınav o Orman Bölge Müdürlüğünce yapılacaktır.)

12. Adaylardan istenecek evraklar, evrak teslim tarihleri, sınav yeri, sınav tarihi ve İşe alım süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler Orman Bölge Müdürlükleri internet siteleri üzerinden ilan edilecektir.

13. Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan, kura, sınav ve atama süreçlerinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.

Başvuru için aşağıdaki linke tıkladıktan sonra iş yeri türü seçeneğinden kamu ve bulunduğunuz ili seçerek OGM ilanlarına erişebilirsiniz.