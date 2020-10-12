Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerSosyal GüvenlikPersonel alımıSözleşmeli Personel
ABONE OL

Orman Genel Müdürlüğü personel alımı ne zaman? OGM personel alımı başvuru şartları 2020

Orman Genel Müdürlüğü (OGM) personel alımı ilanı ile ilgili detayları Resmi Gazete'de yayımladı. Peki, OGM personel alımı başvuru nasıl yapılır? Başvuru şartları nelerdir?

Orman Genel Müdürlüğü personel alımı ne zaman? OGM personel alımı başvuru şartları 2020

Orman Genel Müdürlüğü personel alımı ne zaman? Orman Genel Müdürlüğü personel alımı başvuru şartları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. 34 il için 102 sözleşmeli personel alımı ilanını Resmi Gazete'de yayımlayan Orman Genel Müdürlüğü taşra birimlerinde ve çeşitli kadrolarda alım yapacak. İşte, OGM personel alımı başvuru şartları

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ALIMI BAŞVURU 2020

Adaylarda, belirlenen önlisans programlarından mezun ve 2018 KPSS (B) grubu önlisans KPSSP93 puan türünden en az 60 puan almış olma şartları aranacak.


Adaylar 14-21 Ekim tarihlerinde http://isealim.ogm.gov.tr adresindeki sistemden e-Devlet şifreleri ile başvuru yapabilecek. Başvuru işlemleri 21 Ekim 23.59'da sona erecek.

BAŞVURULAR İÇİN TIKLAYIN

Yerleştirme sonuçları 28 Ekim'e kadar http://isealim.ogm.gov.tr adresindeki sistemden e-Devlet şifresiyle öğrenilebilecek ve OGM'nin resmi internet sitesindeki duyurular kısmından da ilan edilecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Bakan Selçuk; “Emeklilerimize 2 yılda 674,5 milyar lira aylık ödemesi gerçekleştirdik”
SOSYAL GÜVENLİK"Toplam bayram ikramiyesi 64,2 milyar TL"
Son dakika: 1999 sonrası işe girenler dikkat! Kıdem tazminatı alabilirsiniz - Haberler
SOSYAL GÜVENLİK1999 sonrası işe girenler dikkat! 7000 günle o parayı ...
Anne babadan aynı anda yetim aylığı alınabilir mi? - Haberler
SOSYAL GÜVENLİKBirden fazla emekli aylığı kimler alabilir?
İşyerinde istifada ayrıntıya dikkat! İstifa ederken neye dikkat edilmelidir? - Haberler
SOSYAL GÜVENLİKİşyerinde istifada ayrıntıya dikkat
Prim borçları olanlara haciz gelir mi? 305 bin gayrimenkula haciz geldi
SOSYAL GÜVENLİKSGK zorunlu emlakçı oldu
Bakan Selçuk: Nakdi ücret desteği ödemeleri bugün başladı
SOSYAL GÜVENLİKÖdemeler bugün başladı
Erken emeklilik son durum! EYT son dakika gelişmeleri
SOSYAL GÜVENLİKErken emeklilik son durum!
Mesai ücreti yerine izin kullanılabilinir mi?
SOSYAL GÜVENLİKFazla mesai ücreti mi izin mi? İşçi istemezse işveren ...
İşsizlik ödeneği kimlere verilir? Askerlik sonrası işsizlik
SOSYAL GÜVENLİKİşsizlik ödeneği hakkı devam eder
YAŞLILARA MÜJDE! Bakan Selçuk: Yaşlı ve engelli aylıkları ile evde bakım ödemeleri yatırıldı!
SOSYAL GÜVENLİKEkim ödemeleri yatırıldı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X