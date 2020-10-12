Orman Genel Müdürlüğü personel alımı ne zaman? Orman Genel Müdürlüğü personel alımı başvuru şartları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. 34 il için 102 sözleşmeli personel alımı ilanını Resmi Gazete'de yayımlayan Orman Genel Müdürlüğü taşra birimlerinde ve çeşitli kadrolarda alım yapacak. İşte, OGM personel alımı başvuru şartları

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ALIMI BAŞVURU 2020

Adaylarda, belirlenen önlisans programlarından mezun ve 2018 KPSS (B) grubu önlisans KPSSP93 puan türünden en az 60 puan almış olma şartları aranacak.



Adaylar 14-21 Ekim tarihlerinde http://isealim.ogm.gov.tr adresindeki sistemden e-Devlet şifreleri ile başvuru yapabilecek. Başvuru işlemleri 21 Ekim 23.59'da sona erecek.

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Yerleştirme sonuçları 28 Ekim'e kadar http://isealim.ogm.gov.tr adresindeki sistemden e-Devlet şifresiyle öğrenilebilecek ve OGM'nin resmi internet sitesindeki duyurular kısmından da ilan edilecek.