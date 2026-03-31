Ormanda mantar ararken maymun buldu

Kadriye Kasapoğlu'nun tahliyesi istendi

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne ilişkin 107'si tutuklu, 5'i müşteki sanık olmak üzere 407 sanığın yargılandığı davanın 13'üncü duruşması başladı. Davada perşembe günü yapılacak tutukluluk incelemesi öncesinde duruşma savcısı ara mütalaasını verdi. Savcı, sanıklardan eski İBB Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu, Ağaç A.Ş. Satın Alma Şefi tutuklu sanık Fatih Yağcı, iş insanları Ali Üner ile Evren Şirolu, taşımacılık işiyle uğraşan Ebubekir Akın, CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın şoförü Sırrı Küçük ve İSPER AŞ personeli Davut Bildik'in tahliyesini istedi. Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberi..