        Ormanda mantar ararken maymun buldu

        Denizli'de ormanda mantar arayan kişi maymun buldu

        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde mesire alanında mantar toplamaya çıkan kişi maymunla karşılaştı

        Giriş: 31.03.2026 - 15:46
        Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Kınıklı Mahallesi'ndeki Çamlık mesire alanına kuzugöbeği mantarı toplamaya giden Nizamettin Yiğit, ormanlık alanda başıboş dolaşan bir maymun gördü.

        Yiğit, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü (DKMP) ekiplerine bildirdi. Ekiplerin bölgeye ulaşmasına kadar maymunu oyalamak isteyen Yiğit, yanındaki simitle hayvanı besledi.

        O anları cep telefonu kamerasıyla görüntüleyen Yiğit, maymunu simitle oyalamasını ve durumu anlatmasını kayda aldı.

        İhbar üzerine bölgeye gelen DKMP ekiplerinin yakalamaya çalıştığı maymun, ormanlık alana kaçtı. Ekipler, örümcek maymunu olduğu öğrenilen hayvanı yakalamak için çalışma başlattı.

        Öte yandan 26 Mart'ta da Çivril ilçesi Yakacık Mahallesi'nde arıcılık yapan bir kişi ağaçta 2 maymun gördüğü bilgisini DKMP ekiplerine bildirmiş, bir gün arayla yakalanan maymunlar koruma altına alınmıştı.

