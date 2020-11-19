Kulüpten yapılan açıklamada, daha önce üç sporcunun testinin pozitif çıktığı, yeni vakayla toplam 4 basketbolcunun Kovid-19 hastalığına yakalandığı kaydedildi.
Testi pozitif çıkan sporcunun izolasyon ve tedavi sürecine başlandığı aktarıldı.
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