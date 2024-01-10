Haberler Gündem Ortak sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 6. ve 9. sınıf ortak sınav sonuçlarına nasıl bakılır? Ortak sınav sonuçları sorgulama ekranı

Ortak sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ortak sınav sonuçları sorgulama ekranı Ortak sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih merakla bekleniyor. MEB tarafından 6. ve 9. sınıf öğrencilerinin girdiği ortak sınav sonuçları e-okul üzerinden ilan edilecek. Şimdi, gözler MEB'e çevrildi. Peki, ortak sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, ortak sınav sonuçları sorgulama ekranı ve diğer detaylar... Habertürk Giriş: 10.01.2024 - 13:19 Güncelleme: 10.01.2024 - 13:19 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

copy ABONE OL

1 Şurada Paylaş!







Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gerçekleştirilen 1. dönemin ikinci yazılı sınavlarında sonuçlar bekleniyor. Yüzbinlerce öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen MEB ortak sınavı 26-27 Aralık tarihinde yapılmıştı. Şimdi, sınava giren 6. ve 9. sınıf öğrencileri ortak sınav sonuçlarını merak ediyor. Peki, ortak sınav sonuçları ne zaman açıklanacak ve sonuçlar nasıl öğrenilir, nereden bakılır? İşte, detaylar...