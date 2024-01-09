Haberler Gündem Ortak sınav sonuçları sorgulama: meb.gov.tr ile 6. ve 9. sınıf ortak sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Ortak sınav sonuçları açıklandı mı? 6. ve 9. sınıf ortak sınav sonuçlarına nereden bakılır? Ortak sınav sonuçları için geri sayım sürüyor. 26-27 Aralık tarihlerinde 6. ve 9. sınıflara uygulanan ortak sınav sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından son dakika açıklanacak. Sınava katılım sağlayan öğrenciler "Ortak sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Ortak sınav sonuçlarına nereden bakılır?" sorularına yanıt arıyorlar. İşte, ortak sınav sonuçları sorgulama ekranı hakkında detaylar... Habertürk Giriş: 09.01.2024 - 10:42 Güncelleme: 09.01.2024 - 10:42 facebook

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 1. dönem 2. yazılı sınavları, 6. sınıf Türkçe ve matematik dersleri için 26 Aralık'ta, 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı ile matematik dersleri için 27 Aralık tarihinde tamamlandı. Sınavların geride kalmasının ardından ortak sınav sonuçları beklenmeye başladı. Peki, ortak sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, ortak sınav sonuçlarının nasıl ve nereden öğrenilebileceğine ilişkin bilgiler...