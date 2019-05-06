Ramazanda oruç tutanların sıvı ve yiyecek tüketimine dikkat etmesi hayati önem taşıyor. İşte Ramazan’ı sağlıklı geçirmek için 10 öneri...
1. Yemekle birlikte su tüketilmesinde hiçbir sakınca yoktur. Bu nedenle iftarınızı su ile açıp yemek bitimine kadar bir litre, yemekle uyku arasında 1 - 1,5 litre ve sahurda da bir litre su içmeye özen gösterin. Böylece 3 - 3,5 litre su içmiş ve vücudunuzun ihtiyacını karşılamış olacaksınız.
2. Su tüketimini cazip kılmak için sürahinize ikiye bölünmüş 4 - 5 çilek, çubuk tarçın ve birkaç dal taze nane ekleyebilirsiniz.
3. Çay, kahve meşrubat gibi içecekler suyun yerini tutmadığı gibi, tam aksine idrarda artış yaparak vücuda su kaybettiriyor. İftardan bir süre sonra açık çay veya bir kahve içebilirsiniz ancak bunların yanında mutlaka büyük bir bardak su tüketmelisiniz.
4. Vücudun elektrolit dengesini sağlayabilmesi için, suya ek olarak kafein içermeyen bitki çayları, ayran, kefir, maden suyu, şekersiz veya az şekerli hoşaf ya da komposto tercih edilebilir.
5. Sahurda kahvaltı yapacaklar, az yağlı peynir ya da lor peyniri, az tuzlu zeytin ve mevsim sebzelerinden söğüş tabağı tüketebilir. Tercihi yemek olanlar için ise söğüş et, zeytinyağlılar, yağsız yoğurt, tam taneli ekmekler ve mevsim meyveleri doğru tercih olacaktır.
6. Her ne kadar uykunuz olsa da, sahurdan hemen sonra yatmamaya özen gösterin. Sindirimin bitmesi için vücudunuza biraz zaman tanımanız gerekir.
7. İftariyelik olarak beyaz peynir veya kaşar, hurma, birkaç zeytin, tam buğday veya çavdar ekmeği, gün boyunca düşen kan şekerinizi dengeler.
8. Ana yemek olarak ızgara ya da fırında pişmiş tavuk ve balık yemekleri veya kuru baklagiller tüketilebilir. Zeytinyağlı sebze yemekleri de, sıcak havalarda vücudunuzun posa ihtiyacını karşılayacaktır.
9. Kalsiyum ve protein almak için sofranızda cacık, haydari, yoğurt veya ayrana yer açmalısınız.
10. İftardan sonra idrar çıkışlarınızı takip edin. İdrar renginiz açık berrak veya soluk sarı civarında bir renge döndüyse gün içinde kaybettiğiniz suyu telafi ediyorsunuz demektir.
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