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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Osayi Samuel'e sürpriz talip! - Fenerbahçe Haberleri

        Osayi Samuel'e sürpriz talip!

        Sözleşmesi sezon sonunda bitecek ve Fenerbahçe ile yeni mukavele konusunda henüz anlaşma sağlayamayan Bright Osayi-Samuel için Fransız basınından sürpriz bir iddia gündeme geldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.05.2025 - 11:34 Güncelleme: 28.05.2025 - 11:34
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        Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Bright Osayi-Samuel için sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

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        RENNES OSAYI'Yİ İSTİYOR

        Fransız basınından Foot-Sur7'nin haberine göre; Ligue 1 ekiplerinden Rennes, 27 yaşındaki oyuncuyu transfer listesine aldı.

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        Haberin detaylarında Osayi'nin en dikkat çekici özelliklerinin, atletik ve çok yönlü bir profil olması gösterildi.

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        Bu sezon F.Bahçe formasıyla 38 maça çıkan Nijeryalı sağ bek, 2 asistlik performans gösterdi.

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        Sözleşmesi sona erecek Osayi Samuel'in güncel piyasa değeri ise 7 milyon Euro olarak gösteriliyor.

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