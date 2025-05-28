Osayi Samuel'e sürpriz talip!
Sözleşmesi sezon sonunda bitecek ve Fenerbahçe ile yeni mukavele konusunda henüz anlaşma sağlayamayan Bright Osayi-Samuel için Fransız basınından sürpriz bir iddia gündeme geldi.
Giriş: 28.05.2025 - 11:34 Güncelleme: 28.05.2025 - 11:34
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Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Bright Osayi-Samuel için sürpriz bir iddia ortaya atıldı.
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RENNES OSAYI'Yİ İSTİYOR
Fransız basınından Foot-Sur7'nin haberine göre; Ligue 1 ekiplerinden Rennes, 27 yaşındaki oyuncuyu transfer listesine aldı.
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Haberin detaylarında Osayi'nin en dikkat çekici özelliklerinin, atletik ve çok yönlü bir profil olması gösterildi.