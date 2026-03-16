        Haberler Kültür-Sanat Oscar'dan önce yılın 'en kötüleri' açıklandı! Altın Ahududu Ödülleri sahiplerini buldu

        Altın Ahududu Ödülleri sahiplerini buldu

        Hollywood'un en kötü yapımlarını hicivli bir dille 'ödüllendiren' Razzie Ödülleri açıklandı. H. G. Wells'in klasik romanından uyarlanan War of the Worlds, beş dalda ödül alarak 'nefret ederek izlenen kült bir klasik' olarak tanımlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.03.2026 - 12:15
        Oscar'dan önce açıklandı! Yılın en kötüsü seçildi

        Hollywood'un en kötü yapımlarını 'ödüllendiren' (Altın Ahududu Ödülleri) Razzie Ödülleri, her yıl Oscar töreninden hemen önce düzenleniyor ve sinema dünyasının en başarısız projelerini hicivli bir dille gündeme getiriyor.

        Bu yılki törende War of the Worlds (Dünyalar Savaşı) 'en kötü film', 'en kötü erkek oyuncu', 'en kötü senaryo', 'en kötü yönetmen' ve 'en kötü yeniden yapım/devam filmi' kategorilerinde olmak üzere toplam beş ödül kazandı.

        Eleştirmenler tarafından sert şekilde eleştirilen film, değerlendirme sitesi Rotten Tomatoes'ta da oldukça düşük puan aldı.

        Altın Ahududu Ödülleri'ni düzenleyen Golden Raspberry Foundation, 1200'den fazla sinemasever, gazeteci ve sektör profesyonelinden oluşan bir oylama grubuna sahip. Vakfın basın açıklamasında, War of the Worlds uyarlaması 'nefret ederek izlenen kült bir klasik' olarak tanımlandı.

        'EN KÖTÜ OYUNCU' OLARAK SEÇTİLER

        Razzie seçmenleri, filmde ABD İç Güvenlik Bakanlığı'nda çalışan bir gözetleme uzmanını canlandıran Ice Cube'u 'en kötü erkek oyuncu' seçti.

        Avustralyalı oyuncu Rebel Wilson ise Bride Hard filmindeki 'aksiyon kahramanı rolündeki inandırıcılığı zayıf performansı' nedeniyle 'en kötü kadın oyuncu' ödülüne layık görüldü.

        Bride Hard
        Bride Hard
        'En kötü yardımcı kadın oyuncu' ödülü Scarlet Rose Stallone'a Gunslingers filmindeki rolüyle verildi.

        'En kötü yardımcı erkek oyuncu' ve 'en kötü ekran ikilisi' ödüllerini ise Snow White filmindeki bilgisayar efektleriyle oluşturulan yedi cüce karakteri kazandı.

        KATE HUDSON'A 'BAŞARILI GERİ DÖNÜŞ' ÖDÜLÜ

        Daha önce Razzie adaylığı ya da ödülü bulunan isimlerin başarılı bir geri dönüş yapması durumunda verilen 'Razzie Redeemer' ödülünü ise Kate Hudson kazandı. Hudson, Song Sung Blue filmindeki performansıyla Oscar'a aday gösterilmişti.

        Song Sung Blue
        Song Sung Blue

        Hudson daha önce My Best Friend's Girl, Mother's Day ve Music filmlerindeki performansları nedeniyle Razzie adayları arasında yer almıştı.

        46. Razzie Ödülleri kazananları

        En kötü film: War of the Worlds (2025)

        En kötü erkek oyuncu: Ice Cube – War of the Worlds (2025)

        En kötü kadın oyuncu: Rebel Wilson – Bride Hard

        En kötü yardımcı kadın oyuncu: Scarlet Rose Stallone – Gunslingers

        En kötü yardımcı erkek oyuncu: Snow White filmindeki yedi CGI cüce

        En kötü ekran ikilisi: Snow White filmindeki yedi CGI cüce

        En kötü yeniden yapım/devam filmi: War of the Worlds (2025)

        En kötü yönetmen: Rich Lee – War of the Worlds (2025)

        En kötü senaryo: War of the Worlds (2025) – Kenny Golde, Marc Hyman

        Razzie Redeemer Ödülü: Kate Hudson – Song Sung Blue

