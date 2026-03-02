Oscar'ın son habercisi Oyuncu Ödülleri sahiplerini buldu
Oscar Ödülleri'nin son habercisi sayılan ve daha önce SAG Ödülleri olarak bilinen Oyuncu Ödülleri'nin kazananları belli oldu...
Daha önce Screen Actors Guild (SAG) Ödülleri olarak bilinen ve bu yıl 32’ncisi düzenlenen Oyuncu Ödülleri’nin kazananları belli oldu.
Kristen Bell’in sunuculuğunu üstlendiği gece Netflix üzerinden canlı yayımlandı.Kristen Bell
Woody Harrelson, 2026 Oyuncu Ödülleri'nde Harrison Ford’a Yaşam Boyu Başarı Ödülü’nü takdim etti.Harrison Ford
Törene Sinners filmi damga vurdu. En İyi Oyuncu Kadrosu ödülüne layık görülen filmde ayrıca Michael B. Jordan En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazandı.
Jessie Buckley, Hamnet ile En İyi Kadın Oyuncu seçilirken, Sean Penn One Battle After Another filmindeki rolüyle En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü aldı. Amy Madigan ise Weapons ile En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünün sahibi oldu.Jessie Buckley
Televizyon kategorilerinde The Studio, En İyi Komedi Dizisi Oyuncu Kadrosu ödülünü kazanırken, Seth Rogen komedi dizisinde En İyi Erkek Oyuncu seçildi. Rogen ayrıca, ocak ayında hayatını kaybeden rol arkadaşı Catherine O’Hara adına En İyi Kadın Oyuncu (Komedi) ödülünü kabul etti.
The Pitt, En İyi Drama Dizisi Oyuncu Kadrosu ödülünü kazanırken, Noah Wyle dizideki performansıyla En İyi Erkek Oyuncu ödülünü aldı. Keri Russell ise The Diplomat ile En İyi Kadın Oyuncu seçildi.Noah Wyle
SİNEMA ÖDÜLLERİ
En İyi Oyuncu Kadrosu
Frankenstein
Hamnet
Marty Supreme
One Battle After Another
Sinners: KAZANAN
En İyi Erkek Oyuncu
Timothée Chalamet, Marty Supreme
Leonardo DiCaprio, One Battle After Another
Ethan Hawke, Blue Moon
Michael B. Jordan, Sinners: KAZANAN
Jesse Plemons, Bugonia
En İyi Kadın Oyuncu
Jessie Buckley, Hamnet: KAZANAN
Rose Byrne, If I Had Legs I'd Kick You
Kate Hudson, Song Sung Blue
Chase Infiniti, One Battle After Another
Emma Stone, Bugonia
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu
Miles Caton, Sinners
Benecio Del Toro, One Battle After Another
Jacob Elordi, Frankenstein
Paul Mescal, Hamnet
Sean Penn, One Battle After Another: KAZANAN
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu
Odessa A'zion, Marty Supreme
Ariana Granda, Wicked: For Good
Amy Madigan, Weapons: KAZANAN
Wunmi Mosaku, Sinners
Teyana Taylor, One Battle After Another
En İyi Dublör Ekibi – Film
F1
Frankenstein
Mission: Impossible – The Final Reckoning: KAZANAN
One Battle After Another
Sinners
TELEVİZYON ÖDÜLLERİ
En İyi Drama Dizisi Kadrosu
The Diplomat
Landman
The Pitt: KAZANAN
Severance
The White Lotus
En İyi Komedi Dizisi Kadrosu
Abbott Elementary
The Bear
Hacks
Only Murders in the Building
The Studio: KAZANAN
En İyi Erkek Oyuncu – Drama
Sterling K. Brown, Paradise
Billy Crudup, The Morning Show
Walton Goggins, The White Lotus
Gary Oldman, Slow Horses
Noah Wyle, The Pitt: KAZANAN
En İyi Kadın Oyuncu – Drama
Britt Lower, Severance
Parker Posey, The White Lotus
Keri Russell, The Diplomat: KAZANAN
Rhea Seehorn, Pluribus
Aimee Lou Wood, The White Lotus
En İyi Erkek Oyuncu – Komedi
Ike Barinholtz, The Studio
Adam Brody, Nobody Wants This
Ted Danson, Inside Man
Seth Rogen, The Studio: KAZANAN
Martin Short, Only Murders in the Building
En İyi Kadın Oyuncu – Komedi
Kathryn Hahn, The Studio
Catherine O'Hara, The Studio: KAZANAN
Jenna Ortega, Wednesday
Jean Smart, Hacks
Kristen Wiig, Palm Royale
En İyi Erkek Oyuncu – Mini Dizi
Jason Bateman, Black Rabbit
Owen Cooper, Adolescence: KAZANAN
Stephen Graham, Adolescence
Charlie Hunnam, Monster: The Ed Gein Story
Matthew Rhys, The Beast In Me
En İyi Kadın Oyuncu – Mini Dizi
Claire Danes, The Beast In Me
Erin Doherty, Adolescence
Sarah Snook, All Her Fault
Christine Tremarco, Adolescence
Michelle Williams, Dying For Sex: KAZANAN
En İyi Dublör Ekibi – TV
Andor
Landman
The Last of Us: KAZANAN
Squid Game
Stranger Things