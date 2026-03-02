Canlı
        Oscar'ın son habercisi Oyuncu Ödülleri sahiplerini buldu

        Oscar'ın son habercisi Oyuncu Ödülleri sahiplerini buldu

        Oscar Ödülleri'nin son habercisi sayılan ve daha önce SAG Ödülleri olarak bilinen Oyuncu Ödülleri'nin kazananları belli oldu...

        Giriş: 02.03.2026 - 14:36
        Oscar'ın son habercisi sahiplerini buldu

        Daha önce Screen Actors Guild (SAG) Ödülleri olarak bilinen ve bu yıl 32’ncisi düzenlenen Oyuncu Ödülleri’nin kazananları belli oldu.

        Kristen Bell’in sunuculuğunu üstlendiği gece Netflix üzerinden canlı yayımlandı.

        Kristen Bell
        Kristen Bell

        Woody Harrelson, 2026 Oyuncu Ödülleri'nde Harrison Ford’a Yaşam Boyu Başarı Ödülü’nü takdim etti.

        Harrison Ford
        Harrison Ford

        Törene Sinners filmi damga vurdu. En İyi Oyuncu Kadrosu ödülüne layık görülen filmde ayrıca Michael B. Jordan En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazandı.

        Jessie Buckley, Hamnet ile En İyi Kadın Oyuncu seçilirken, Sean Penn One Battle After Another filmindeki rolüyle En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü aldı. Amy Madigan ise Weapons ile En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünün sahibi oldu.

        Jessie Buckley
        Jessie Buckley
        Televizyon kategorilerinde The Studio, En İyi Komedi Dizisi Oyuncu Kadrosu ödülünü kazanırken, Seth Rogen komedi dizisinde En İyi Erkek Oyuncu seçildi. Rogen ayrıca, ocak ayında hayatını kaybeden rol arkadaşı Catherine O’Hara adına En İyi Kadın Oyuncu (Komedi) ödülünü kabul etti.

        Seth Rogen
        Seth Rogen

        The Pitt, En İyi Drama Dizisi Oyuncu Kadrosu ödülünü kazanırken, Noah Wyle dizideki performansıyla En İyi Erkek Oyuncu ödülünü aldı. Keri Russell ise The Diplomat ile En İyi Kadın Oyuncu seçildi.

        Noah Wyle
        Noah Wyle

        SİNEMA ÖDÜLLERİ

        En İyi Oyuncu Kadrosu
        Frankenstein
        Hamnet
        Marty Supreme
        One Battle After Another
        Sinners: KAZANAN

        En İyi Erkek Oyuncu
        Timothée Chalamet, Marty Supreme
        Leonardo DiCaprio, One Battle After Another
        Ethan Hawke, Blue Moon
        Michael B. Jordan, Sinners: KAZANAN
        Jesse Plemons, Bugonia

        En İyi Kadın Oyuncu
        Jessie Buckley, Hamnet: KAZANAN
        Rose Byrne, If I Had Legs I'd Kick You
        Kate Hudson, Song Sung Blue
        Chase Infiniti, One Battle After Another
        Emma Stone, Bugonia

        En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu
        Miles Caton, Sinners
        Benecio Del Toro, One Battle After Another
        Jacob Elordi, Frankenstein
        Paul Mescal, Hamnet
        Sean Penn, One Battle After Another: KAZANAN

        En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu
        Odessa A'zion, Marty Supreme
        Ariana Granda, Wicked: For Good
        Amy Madigan, Weapons: KAZANAN
        Wunmi Mosaku, Sinners
        Teyana Taylor, One Battle After Another

        En İyi Dublör Ekibi – Film
        F1
        Frankenstein
        Mission: Impossible – The Final Reckoning: KAZANAN
        One Battle After Another
        Sinners

        TELEVİZYON ÖDÜLLERİ

        En İyi Drama Dizisi Kadrosu
        The Diplomat
        Landman
        The Pitt: KAZANAN
        Severance
        The White Lotus

        En İyi Komedi Dizisi Kadrosu
        Abbott Elementary
        The Bear
        Hacks
        Only Murders in the Building
        The Studio: KAZANAN

        En İyi Erkek Oyuncu – Drama
        Sterling K. Brown, Paradise
        Billy Crudup, The Morning Show
        Walton Goggins, The White Lotus
        Gary Oldman, Slow Horses
        Noah Wyle, The Pitt: KAZANAN

        En İyi Kadın Oyuncu – Drama
        Britt Lower, Severance
        Parker Posey, The White Lotus
        Keri Russell, The Diplomat: KAZANAN
        Rhea Seehorn, Pluribus
        Aimee Lou Wood, The White Lotus

        En İyi Erkek Oyuncu – Komedi
        Ike Barinholtz, The Studio
        Adam Brody, Nobody Wants This
        Ted Danson, Inside Man
        Seth Rogen, The Studio: KAZANAN
        Martin Short, Only Murders in the Building

        En İyi Kadın Oyuncu – Komedi
        Kathryn Hahn, The Studio
        Catherine O'Hara, The Studio: KAZANAN
        Jenna Ortega, Wednesday
        Jean Smart, Hacks
        Kristen Wiig, Palm Royale

        En İyi Erkek Oyuncu – Mini Dizi
        Jason Bateman, Black Rabbit
        Owen Cooper, Adolescence: KAZANAN
        Stephen Graham, Adolescence
        Charlie Hunnam, Monster: The Ed Gein Story
        Matthew Rhys, The Beast In Me

        En İyi Kadın Oyuncu – Mini Dizi
        Claire Danes, The Beast In Me
        Erin Doherty, Adolescence
        Sarah Snook, All Her Fault
        Christine Tremarco, Adolescence
        Michelle Williams, Dying For Sex: KAZANAN

        En İyi Dublör Ekibi – TV
        Andor
        Landman
        The Last of Us: KAZANAN
        Squid Game
        Stranger Things

