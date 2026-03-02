Oscar'ın son habercisi Oyuncu Ödülleri sahiplerini buldu

Daha önce Screen Actors Guild (SAG) Ödülleri olarak bilinen ve bu yıl 32’ncisi düzenlenen Oyuncu Ödülleri’nin kazananları belli oldu.

Kristen Bell’in sunuculuğunu üstlendiği gece Netflix üzerinden canlı yayımlandı.

Kristen Bell

Woody Harrelson, 2026 Oyuncu Ödülleri'nde Harrison Ford’a Yaşam Boyu Başarı Ödülü’nü takdim etti.

Harrison Ford

Törene Sinners filmi damga vurdu. En İyi Oyuncu Kadrosu ödülüne layık görülen filmde ayrıca Michael B. Jordan En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazandı.

Jessie Buckley, Hamnet ile En İyi Kadın Oyuncu seçilirken, Sean Penn One Battle After Another filmindeki rolüyle En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü aldı. Amy Madigan ise Weapons ile En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünün sahibi oldu.

Jessie Buckley

Televizyon kategorilerinde The Studio, En İyi Komedi Dizisi Oyuncu Kadrosu ödülünü kazanırken, Seth Rogen komedi dizisinde En İyi Erkek Oyuncu seçildi. Rogen ayrıca, ocak ayında hayatını kaybeden rol arkadaşı Catherine O’Hara adına En İyi Kadın Oyuncu (Komedi) ödülünü kabul etti.

Seth Rogen The Pitt, En İyi Drama Dizisi Oyuncu Kadrosu ödülünü kazanırken, Noah Wyle dizideki performansıyla En İyi Erkek Oyuncu ödülünü aldı. Keri Russell ise The Diplomat ile En İyi Kadın Oyuncu seçildi. Noah Wyle SİNEMA ÖDÜLLERİ En İyi Oyuncu Kadrosu

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

One Battle After Another

Sinners: KAZANAN En İyi Erkek Oyuncu

Timothée Chalamet, Marty Supreme

Leonardo DiCaprio, One Battle After Another

Ethan Hawke, Blue Moon

Michael B. Jordan, Sinners: KAZANAN

Jesse Plemons, Bugonia En İyi Kadın Oyuncu

Jessie Buckley, Hamnet: KAZANAN

Rose Byrne, If I Had Legs I'd Kick You

Kate Hudson, Song Sung Blue

Chase Infiniti, One Battle After Another

Emma Stone, Bugonia En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu

Miles Caton, Sinners

Benecio Del Toro, One Battle After Another

Jacob Elordi, Frankenstein

Paul Mescal, Hamnet

Sean Penn, One Battle After Another: KAZANAN

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu

Odessa A'zion, Marty Supreme

Ariana Granda, Wicked: For Good

Amy Madigan, Weapons: KAZANAN

Wunmi Mosaku, Sinners

Teyana Taylor, One Battle After Another En İyi Dublör Ekibi – Film

F1

Frankenstein

Mission: Impossible – The Final Reckoning: KAZANAN

One Battle After Another

Sinners TELEVİZYON ÖDÜLLERİ En İyi Drama Dizisi Kadrosu

The Diplomat

Landman

The Pitt: KAZANAN

Severance

The White Lotus En İyi Komedi Dizisi Kadrosu

Abbott Elementary

The Bear

Hacks

Only Murders in the Building

The Studio: KAZANAN En İyi Erkek Oyuncu – Drama

Sterling K. Brown, Paradise

Billy Crudup, The Morning Show

Walton Goggins, The White Lotus

Gary Oldman, Slow Horses

Noah Wyle, The Pitt: KAZANAN

En İyi Kadın Oyuncu – Drama

Britt Lower, Severance

Parker Posey, The White Lotus

Keri Russell, The Diplomat: KAZANAN

Rhea Seehorn, Pluribus

Aimee Lou Wood, The White Lotus En İyi Erkek Oyuncu – Komedi

Ike Barinholtz, The Studio

Adam Brody, Nobody Wants This

Ted Danson, Inside Man

Seth Rogen, The Studio: KAZANAN

Martin Short, Only Murders in the Building En İyi Kadın Oyuncu – Komedi

Kathryn Hahn, The Studio

Catherine O'Hara, The Studio: KAZANAN

Jenna Ortega, Wednesday

Jean Smart, Hacks

Kristen Wiig, Palm Royale En İyi Erkek Oyuncu – Mini Dizi

Jason Bateman, Black Rabbit

Owen Cooper, Adolescence: KAZANAN

Stephen Graham, Adolescence

Charlie Hunnam, Monster: The Ed Gein Story

Matthew Rhys, The Beast In Me