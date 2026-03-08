Canlı
        Oslo'da ABD Büyükelçiliği'nde patlama | Dış Haberler

        Oslo'da ABD Büyükelçiliği'nde patlama

        Norveç'teki ABD Oslo Büyükelçiliği'nde gece saatlerinde yaşanan patlamanın ardından Norveç polisi, "ABD Büyükelçiliği'nde meydana gelen patlama, mevcut güvenlik durumuyla bağlantılı bir saldırı olabilir. Şu an için bir şüphelimiz yok ancak bir veya daha fazla şüpheli şahsı arıyoruz " açıklamasında bulundu. 

        Kaynak
        Habertürk / Reuters
        Giriş: 08.03.2026 - 14:15
        Oslo'da ABD Büyükelçiliği'nde patlama
        Norveç'teki ABD Oslo Büyükelçiliği yakınlarında dün gece yaşanan şiddetli patlamanın ardından Norveç polisinden açıklama geldi.

        Norveç polisi, "ABD Büyükelçiliği'nde meydana gelen patlama, mevcut güvenlik durumuyla bağlantılı bir saldırı olabilir. Şu an için bir şüphelimiz yok ancak bir veya daha fazla şüpheli şahsı arıyoruz " açıklamasında bulundu.

        Oslo'da güvenlik önlemlerinin artırıldığını bildiren Norveç polisi, ABD Büyükelçiliği çevresindeki varlığını da artırdığını belirtti.

        NE OLMUŞTU?

        Norveç'in başkenti Oslo'da ABD Büyükelçiliğinde patlama sesi duyulurken polis, ölü ya da yaralı olmadığını bildirdi.

        Norveç basınına göre polis, yerel saatle gece yarısı 01.00 civarında ABD Büyükelçiliğinde patlama meydana geldiğini ve henüz ölü veya yaralı bilgisi almadıklarını duyurdu.

        Polis Sözcüsü Mikael Dellemyr, kamu yayıncısı NRK'ye yaptığı açıklamada, patlamanın büyükelçiliğin konsolosluk bölümünde meydana geldiğini ve küçük çaplı hasara yol açtığını belirtti.

        Görgü tanıkları da patlamanın ardından binadan dumanların yükseldiğini söyledi.

