Oslo'da ABD Büyükelçiliği'nde patlama

Norveç'teki ABD Oslo Büyükelçiliği yakınlarında dün gece yaşanan şiddetli patlamanın ardından Norveç polisinden açıklama geldi.

Norveç polisi, "ABD Büyükelçiliği'nde meydana gelen patlama, mevcut güvenlik durumuyla bağlantılı bir saldırı olabilir. Şu an için bir şüphelimiz yok ancak bir veya daha fazla şüpheli şahsı arıyoruz " açıklamasında bulundu.

Oslo'da güvenlik önlemlerinin artırıldığını bildiren Norveç polisi, ABD Büyükelçiliği çevresindeki varlığını da artırdığını belirtti.