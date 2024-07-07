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        Haberler Spor Basketbol Milli Takım Osman Aşkın Bak’tan 17 Yaş Altı Erkek Basketbol Milli Takımı’na tebrik - Basketbol Haberleri

        Osman Aşkın Bak’tan 17 Yaş Altı Erkek Basketbol Milli Takımı’na tebrik

        Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, FIBA U17 Basketbol Dünya Kupası'nda, Yeni Zelanda'yı 101-78 mağlup ederek dünya üçüncüsü olan 17 Yaş Altı Erkek Basketbol Milli Takımı için tebrik mesajı yayımladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.07.2024 - 20:56 Güncelleme: 07.07.2024 - 20:56
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        Bakan Bak, genç millileri tebrik etti!
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        17 Yaş Altı Erkek Basketbol Milli Takımı, FIBA U17 Basketbol Dünya Kupası’nda Yeni Zelanda’yı 101-78 mağlup ederek dünya üçüncüsü oldu. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, tebrik mesajı yayımladı.

        Bakan Osman Aşkın Bak, mesajında şu ifadelere yer verdi:

        “Türkiye’nin ev sahipliğinde İstanbul'da gerçekleşen FIBA U17 Basketbol Dünya Kupası’nda Yeni Zelanda’yı yenerek dünya üçüncüsü olan U17 Erkek Milli Basketbol Takımı’nı canı gönülden tebrik ediyorum. Görüyorum ki; dünya basketbolunun geleceğine damga vuracak bir nesil geliyor. Tüm sporcularımıza, onları yetiştiren ailelerine, teknik ekibe, yöneticilerimize ve sporcularımızın kulüplerine teşekkürlerimi iletiyorum.”

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