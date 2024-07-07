Osman Aşkın Bak’tan 17 Yaş Altı Erkek Basketbol Milli Takımı’na tebrik
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, FIBA U17 Basketbol Dünya Kupası'nda, Yeni Zelanda'yı 101-78 mağlup ederek dünya üçüncüsü olan 17 Yaş Altı Erkek Basketbol Milli Takımı için tebrik mesajı yayımladı.
17 Yaş Altı Erkek Basketbol Milli Takımı, FIBA U17 Basketbol Dünya Kupası’nda Yeni Zelanda’yı 101-78 mağlup ederek dünya üçüncüsü oldu. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, tebrik mesajı yayımladı.
Bakan Osman Aşkın Bak, mesajında şu ifadelere yer verdi:
“Türkiye’nin ev sahipliğinde İstanbul'da gerçekleşen FIBA U17 Basketbol Dünya Kupası’nda Yeni Zelanda’yı yenerek dünya üçüncüsü olan U17 Erkek Milli Basketbol Takımı’nı canı gönülden tebrik ediyorum. Görüyorum ki; dünya basketbolunun geleceğine damga vuracak bir nesil geliyor. Tüm sporcularımıza, onları yetiştiren ailelerine, teknik ekibe, yöneticilerimize ve sporcularımızın kulüplerine teşekkürlerimi iletiyorum.”