ARZU FİLM OYUNCU FABRİKASIYDI



Ertem Eğilmez hakkında da konuşan Cavcı, "Arzu Film demek, Ertem Eğilmez demekti. Ertem Ağabey çok yaratıcı ve iyi bir karakter seçiciydi. Senaryoya ve grup çalışmalarına çok önem verirdi. Başarısının bir kısmı da burada saklı." dedi.

Arzu Film'in bir oyuncu fabrikası olduğunu vurgulayan Cavcı, Devekuşu Kabare Tiyatrosu'nun oyuncuları başta olmak üzere pek çok ismin şöhret kazanmasında Ertem Eğilmez'in çok önemli payı olduğunu açıkladı: Zeki (Alasya) ile Metin (Akpınar) ikilisini yarattı. Bu oyuncuların sivrilmesi Devekuşu Kabare'yi bitirdi. Artık 'Devekuşu Kabare', 'Zeki-Metin Tiyatrosu' olmuştu.