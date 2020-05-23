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Koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen liglerin yeniden başlaması konusunda durum netleşirken takımlar da sık sık oyuncularına ve personele test yaptırıyorlar. Bu doğrultuda tüm futbolcu ve personeli teste tabi tutan TFF 1. Lig ekibi Osmanlıspor'da bir personelin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Kulüp doktoru Savaş Kudaş, yaptığı açıklamada, 21 Mayıs Perşembe günü tüm oyuncu, teknik heyet ve personele Kovid-19 testi yapıldığını belirterek, "Testler sonucunda bir çalışanımızda Kovid-19 pozitif sonuç tespit edilmiştir. Testi pozitif olan çalışanımızın takip ve tedavi süreci ile ilgili prosedür uygulamaya başlanmıştır." ifadelerini kullandı.