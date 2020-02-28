Osmanlıspor, İdlib şehitlerini unutmadı

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik heyet, futbolcular ve personel, tesislerde sahaya İdlib'de şehit düşen askerlerin anısına Türk bayraklı tişörtlerle çıktı.

Mor-sarılılar, teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde ısınma ve koordinasyona yönelik oyunla başladıkları antrenmana 5’e 2 top kapma oyunuyla devam etti. Daha sonra kısa süreli taktik çalışması yapan ekip, saha kenarında sprint çalışmasıyla antrenmanı tamamladı.

Tedavisi devam eden futbolcu Barış Zeren, çalışmaya katılamadı.