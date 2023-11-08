ÖSYM 2024 yılı sınav takvimi belli oldu! KPSS, YKS, ALES, YDS, DGS ve MSÜ başvuru ve sınav tarihleri ne zaman?

ÖSYM 2024 yılı sınav takvimi belli oldu! KPSS, YKS, ALES, YDS, DGS ve MSÜ başvuru ve sınav tarihleri ne zaman?

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2024 Sınav Takvimi ile KPSS, YKS, ALES, YDS ve MSÜ başvuru ve sınav tarihleri; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından açıklandı. ÖSYM tarafından yapılan duyuruya göre Yükseköğretim Kurumları Sınavı YKS 8-9 Haziran günlerinde gerçekleştirilecek. İşte ÖSYM sınav takvimi ile 2024 KPSS, YKS, ALES, YDS ve MSÜ başvuru ve sınav tarihlerine ilişkin detaylar...