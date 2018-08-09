Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, kısaca ÖSYM, yüksek öğretim programlarına girmek için başvuran adaylar arasından, başarılı olma olasılıkları diğerlerinden daha yüksek olanları seçerek bu programlara yerleştirmek amacı ile 1974 yılında kurulmuştur.

ÖSYM; KPSS, ALES, DGS, LGS, YKS, YDS, DUS, KPDS, İSG, TUS gibi sınavları düzenlemekle görevlidir. Adaylar, tüm bu sınavlara İnternet üzerinden başvuru yapabildiği gibi ÖSYM büroları vasıtası ile de başvurabilirler.

ÖSYM BÜROLARI ÇALIŞMA SAATLERİ 2018

ÖSYM büroları hafta içi hergün mesaiye sabah saat 08:30’da başlamaktadır. 12:30 ile 13:30 arasında bir saatlik öğle molası veren ÖSYM büroları daha sonra 13:30'da tekrar mesaiye başlar ve akşam saat 17:00’a kadar devam eder.

ÖSYM, hafta sonu yani Cumartesi ve Pazar günleri çalışmamaktadır. Ancak bu konuda istisnai bir durum söz konusudur. Başvuruların yoğun olduğu çeşitli sınav dönemlerinde ÖSYM, yapmış olduğu açıklamalar ile çok sefer ÖSYM bürolarını hafta sonu da açmayı tercih etmiştir.

ÖSYM büroları ayrıca, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gibi dini bayramlarda ve ayrıca 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim, 30 Ağustos, 15 Temmuz ve 1 Ocak gibi resmi tatil günlerinde hizmet vermemektedir.

ÖSYM İLETİŞİM BİLGİLERİ 2018

ÖSYM Çağrı Merkezi telefon numarası: 444 67 96

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