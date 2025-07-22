ÖSYM'den okul birincisi olan YKS adaylarına "bilgilerini kontrol etmeleri" uyarısı! Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2025-YKS) katılan ve okul birinciliği bulunan adaylara, bilgilerini kontrol ederek, hata olması durumunda gereken düzeltmeleri yapmaları gerektiği uyarısında bulundu

Anadolu Ajansı Giriş: 22.07.2025 - 14:49 Güncelleme: 22.07.2025 - 15:19 facebook

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