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ÖSYM sınav takvimi açıklandı mı? 2023 YKS, KPSS, ALES, DGS ve MSÜ sınav tarihleri ne zaman açıklanacak?

YKS başvuru ve sınav tarihleri için gözler yeni ÖSYM sınav takvimine çevrildi. 2023 ÖSYM sınav takvimi ile YKS, KPSS, ALES, DGS ve MSÜ sınav tarihleri belli olacak. İşte, ÖSYM sınav takvimi tarihlerine ilişkin detaylar...

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  • ÖSYM YENİ SINAV TAKVİMİ 2023 | YKS, KPSS, ALES, DGS ve MSÜ sınav tarihleri ne zaman açıklanacak?

    ÖSYM sınav takvimi, 2023 yılında YKS, KPSS, ALES, DGS ve MSÜ sınavlarına katılacak adaylar tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Yeni ÖSYM sınav takvimi tarihleri için gözler Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nden gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. İşte, 2023 yeni ÖSYM takvimi ile YKS, KPSS, ALES, DGS ve MSÜ sınav tarihleri hakkında merak edilenler...
  • ÖSYM YENİ SINAV TAKVİMİ 2023 | YKS, KPSS, ALES, DGS ve MSÜ sınav tarihleri ne zaman açıklanacak?

    ÖSYM SINAV TAKVİMİNİ GERİ ÇEKTİ

    ÖSYM sınav ve seçim tarihlerinin denk gelmemesi için düzenleme yapıyor. 2023 sınav takvimi, bu sebeple geri çekildi. ÖSYM, 2023 sınav takvimini kurumun tüm resmi sosyal medya hesapları ve internet sitesinden kaldırdı. Üniversite sınavı tarihinin değişip değişimeyeceği ise yapılacak düzenlemelere göre netleşecek.
  • ÖSYM YENİ SINAV TAKVİMİ 2023 | YKS, KPSS, ALES, DGS ve MSÜ sınav tarihleri ne zaman açıklanacak?

    2023 ÖSYM SINAV TAKVİMİ YAYINLANDI MI?

    2023 yılı ÖSYM sınav takvimi geçtiğimiz aylarda belli olmuştu ancak YKS sınavının seçim tarihine denk gelmesi nedeniyle geri çekildi.

    ÖSYM, sınav takvimiyle ilgili çalışmalar henüz netlik kazanmadığı için bu yılın sınav takvimi belli olmadı. Fakat açıklanacak olan takvimde sadece YKS sınavlarının değişmesi bekleniyor.

    ÖSYM tarafından yapılan açıklamada "Güncel gelişmelere göre ÖSYM Sınav Takvimi yenilenerek kamuoyuna duyurulacaktır. İlgililerin zaman içinde takvim bilgilerini kontrol etmeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri tavsiye edilir." ifadeleri kullanıldı.
  • ÖSYM YENİ SINAV TAKVİMİ 2023 | YKS, KPSS, ALES, DGS ve MSÜ sınav tarihleri ne zaman açıklanacak?

    2023 KPSS NE ZAMAN?

    Bu yıl KPSS ortaöğretim ve ön lisans sınavları yapılmayacak. Sadece KPSS lisans sınavları her yıl organize edilmektedir. ÖSYM'nin ilk yayımladığı sınav takviminde değişiklik olmazsa;

    2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) sınavı 23 Temmuz 2023'te,

    KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Alan Bilgisi) 1 ve 2. gün sınavları 29-30 Temmuz 2023'de,

    2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sınavı ise 6 Ağustos 2023'te yapılacak.

    KPSS ortaöğretim/ön lisans için 2 yılda bir yapılmaktadır!

    Ön lisans ve Ortaöğretim (Lise) KPSS sınavları sadece çift yıllarda yapılır. Örneğin; 2018, 2020, 2022, 2024 gibi yıllar da sınav uygulanır. Sınav sonuçları ise sınav tarihinden itibaren iki yıl geçerli sayılır.

     
  • ÖSYM YENİ SINAV TAKVİMİ 2023 | YKS, KPSS, ALES, DGS ve MSÜ sınav tarihleri ne zaman açıklanacak?

    2023 YKS NE ZAMAN?

    2023-YKS Yükseköğretim Kurumları Sınavı 1. Oturum (TYT), 2. Oturum (AYT) ve 3. Oturum (YDT) tarihleri 24 Kasım 2022 tarihinde açıklanmıştı. Takvimde, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) 17-18 Haziran'da yapılacağı belirtilmişti.

    Edinilen bilgiye göre; ÖSYM sınav ve seçim tarihinin denk gelmemesi için yeni bir değerlendirme yapma kararı aldı. Sınav takvimi, bu nedenle geri çekildi. Yeni sınav takvimiyle ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

     
  • ÖSYM YENİ SINAV TAKVİMİ 2023 | YKS, KPSS, ALES, DGS ve MSÜ sınav tarihleri ne zaman açıklanacak?

    2023 MSÜ SINAVI NE ZAMAN?

    ÖSYM'nin ilk yayımladığı sınav takviminde değişiklik olmazsa, MSÜ sınav başvuruları 13 Ocak-7 Şubat tarihleri arasında alınacak.

    Milli Savunma Üniversitesi sınavı ise 26 Mart 2023’de düzenlenecek.

     
  • ÖSYM YENİ SINAV TAKVİMİ 2023 | YKS, KPSS, ALES, DGS ve MSÜ sınav tarihleri ne zaman açıklanacak?

    2023 ALES NE ZAMAN?

    ÖSYM'nin ilk yayımladığı sınav takviminde değişiklik olmazsa, akademik kariyer hedefi olan adayların katılacağı ALES sınavları bir yılda 3 kez düzenlenmektedir. ALES puanının geçerlilik süresi 5 yıl olarak belirlenmiştir. Yeni yılın ilk ALES oturumu 16 Nisan, ikincisi 20 Ağustos ve son sınav 19 Kasım 2023’de yapılacak.

     
  • ÖSYM YENİ SINAV TAKVİMİ 2023 | YKS, KPSS, ALES, DGS ve MSÜ sınav tarihleri ne zaman açıklanacak?

    2023 DGS NE ZAMAN?

    İki yıllık üniversite eğitimlerini dört yıla tamamlamak isteyen öğrenciler Dikey Geçiş Sınavına katılıyor. Adaylar sınav sonuçlarından elde ettikleri puanlara göre ÖSYM tarafından açılan boş kontenjanlara başvuru yaparak geçiş yapabiliyor. ÖSYM'nin ilk yayımladığı sınav takviminde değişiklik olmazsa, yeni yılda DGS sınavı 16 Temmuz 2023’de yapılacak.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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